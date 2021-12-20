Самый печальный день Айсена Николаева. И самый счастливый

«Самый печальный день для меня в этом году – это 7 августа, когда я был в Бясь-Кюеле. Зрелище было страшное. Я ведь не только на земле был, но и летал на вертолете над пожарами, охватившими Бясь-Кюель. Впечатление одно из самых тяжелых в моей жизни…», — ответил Айсен Николаев на вопрос журналистов во время пресс-конференции сегодня, 20 декабря.



А самым счастливым днем для главы Якутии стал день, когда он снова прибыл в Бясь-Кюель и увидел его отстроенным заново.



Ил Дархан сообщил, что в 5,5 раз увеличено финансирование работ по борьбе с лесными пожарами в Якутии. В следующем году оно составит 1 млрд 619 млн рублей. Это позволит увеличить кратность авиационного патрулирования лесов в 3 раза, наземного – в 8 раз. Численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы возрастет почти вдвое – до 405 человек.15 декабря состоялось очередное совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года, глава Якутии остался недоволен ходом подготовительных работ. Он дал поручение устранить недоработки до 15 января, когда состоится следующее совещание.

Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с тлением торфяников в Сунтарском районе: ведется мониторинг торфянников, такие источники есть в Сунтарском, Нюрбинском и других районах Якутии. Будут приняты меры, чтобы они весной не стали причиной новых лесных пожаров, как это произошло в мае 2021 года в Нюрбинской районе.