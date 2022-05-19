19.05.2022
14:15
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Культура

Самый молодой музей Якутии приглашает на «Ночь в музее»

Самый молодой музей Якутии — Музей истории города Якутска приглашает 21 мая участвовать в акции «Ночь в музее». Вас ждет увлекательная, познавательная, интересная программа, раскрывающая страницы истории столицы Якутии.

15:00 – авторская лекция «Что такое советская квартира?» от краеведа Н.А. Пермикиной. Вход платный. Стоимость -200 руб. По предварительной   записи по тел. (4112)40-26-83.
16:00 – награждение активистов краеведческого кружка «Удивительная Якутия».
16:30 – ретро-показ советских диафильмов для самых маленьких  посетителей. Семейная программа. Бесплатно.
19:00 – экскурсия «Мистический Якутск» от журналиста, писателя, блогера Дмитрия Михайлова. Стоимость 200 руб. По предварительной записи по тел. (4112)40-26-83.
20:00 – показ документального фильма «Правительственная в Якутск», 1969 г. из фондов Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я). Стоимость 200 руб. По предварительной записи по тел. (4112)40-26-83.
21:00 – психологический тренинг «Мандала желаний» от Саргыланы Бараховой-Ымыы. Стоимость 1000 руб. По предварительной записи по тел. (4112)40-26-83.

Внимание! Дорогие друзья, так как наш музей небольшой, места ограничены. Просим записываться заранее.

Фото: Оргкомитет
Источник: Оргкомитет

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