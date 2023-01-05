Самый красивый салют в мире… из кипятка🤩🤩

Одним из излюбленных видов зимних развлечений в Якутии является запуск фейерверков из кипятка на морозе. Эти салюты из кипятка на морозе нравятся взрослым и детям, местным и приезжим, что они даже были включены в программу «Фишки Холода» для показа иностранным туристам в Оймяконе.

И так, рекомендации:

Ингредиенты: горячая вода, лучше если это будет кипяток.

Главное условие: температура воздуха должна быть не выше -40 градусов. Чем холодней — тем получается лучше.

Непрерывная съемка, приоритет выдержки 800-1000. Ставим поляризационный фильтр, так как придется снимать против солнца. Отлично получаются при ясной погоде во время восхода и захода солнца.

Сосуд: можно просто применять кружку или крышку от термоса, но лучше получится, если сосуд будет иметь более узкое горло. Воды чем больше- тем лучше.