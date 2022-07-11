Самый горячий бой Игр или почему Михаил Эверстов «быковал» на боксеров?

SakhaLife неожиданно обнаружил горячую тему, которая подробно не освещалась в ходе VIII Спортивных Игр народов Якутии в Борогонцах. Как разматывался клубок, показываем в хронологическом порядке, так как получилось достаточно интересно.

ЗАВЯЗКА

Звонок в редакцию SakhaLife.

— А почему вы не пишете, что депутат ЭВЕРСТОВ ударил судью СТРУЧКОВА во время соревнований по боксу?

— Как? А есть фото, видео?

— У меня нет, но видела собственными глазами. Точно есть у (название популярного спортивного телеграм-канала – ред.), но они без Минспорта не опубликуют. А Минспорт им не разрешит. Эверстова успокаивал лично министр спорта…

ГАВРИЛ СТРУЧКОВ: НИЧЕГО ПОДОБНОГО!

Завязка захватывающая. SakhaLife связался с Гаврилом СТРУЧКОВЫМ, энтузиастом спорта, судьей VIII Спортивных игр народов Якутии по боксу.

— Гаврил Петрович, за что вас ударил Эверстов в Борогонцах?

— Какой Эверстов?

— Михаил Ильич, депутат Ил Тумэна.

— Я его даже не видел. А кто так говорит?

— Коллеги говорят, что есть даже видео.

— Перешлите мне видео. Очень интересно (смех).

МИХАИЛ ЭВЕРСТОВ: НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Далее SakhaLife связался с Михаилом Эверстовым, депутатом Ил Тумэна, энтузиастом спорта.

— Михаил Ильич, добрый день! Вы были на боксе в Борогонцах…

— Здравствуйте! А я думал вы по поводу наводнения в моем округе. Много времени уделяю этой проблеме. Кобяйский улус, Верхоянский – это мой округ. Как вы знаете. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов и топят населенные пункты в Кобяйском и Верхоянском улусах. Сэбян Кюель, Суордах, Дулгалах и другие села под натиском водной стихии. Я на постоянной связи. И тут беспокою власти, чтоб вертолеты летали, чтоб помощь шла. Пользуясь случаем, хочу выразить большую человеческую благодарность Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства республики. Он сутками работает, лично приезжает на места и держит все под контролем.

Но если не наводнение, по какому вопросу вы звоните?

— За что вы ударили судью Стручкова в Борогонцах?

— Я? Какого еще Стручкова?

— Гаврила Петровича, бывшего главного редактора газеты «Сахаада», судью по боксу на Играх.

— И что говорят?

— Что вы болели за Усть-Алданских. Вполне понятно, вы человек страстный, а жена у вас Усть-Алданская…

— Ваш информатор все перепутал! Я болел за Сунтарских! Мы пошли на бокс, потому что я люблю этот вид спорта.

Увидев участников боя между Сунтаром и Мирным, я сделал поспешные выводы – подумал, что классом и мастерством, школой ведения бокса превосходит Мирнинский боксер, мастер спорта. Сунтарский боксер внешне уступал по многим параметрам: по «физике», по опыту, по технике… Когда начался бой, я думал, что Мирнинский боксер победит нокаутом. Но по ходу боя я увидел, как Сунтарский боец подключил свое единственное преимущество – жесткий, упрямый, бойцовский характер! И на одном характере он начал проделывать чудеса!

Мирнинский спортсмен боксировал грязно. Рефери ему трижды сделал замечание за применение опасного приема головой. Я прекрасно знаю этот прием! Его и в вольной борьбе используют.

Когда применяют такой прием, другому спортсмену может рассечь бровь. Кровь заливает лицо, и судья останавливает соревнования. И победа достается тому, кто применил опасный прием головой. Это недостойный прием, но эффективный, и его довольно часто используют в разных видах спорта.

Меня удивило, что Мирнинский спортсмен трижды применил этот прием против Сунтарского. Он был так уверен, что его не снимут? После третьего предупреждения Сунтарские болельщики закричали, запрыгали. Секунданты тоже. Сунтарский боксер обрадовался. Они решили, что победили досрочно.

Дело в том, что в боксе после третьего предупреждения судья обязан остановить бой и отдать победу тому, кто боксировал честно. Получивший три замечания признается проигравшим.

Судьи начали совещаться. А сзади вместе с БАЛАКШИНЫМ (Георгий Русланович – бронзовый призер Пекинской олимпиады по боксу, ныне советник главы Якутии – ред.) сидел представитель Федерации бокса России. И наши судьи все время оборачивались назад и как будто испрашивали у него разрешения. Представитель Федерации на пальцах показывал, как им дальше поступать в той или иной ситуации. В данном случае, представитель Федерации дал знак, что надо продолжать бой.

И вопреки всем правилам, бой продолжился.

Мне это очень не понравилось. Я видел, что Сунтарского боксера дико засудили, совершенно несправедливо. На своей же земле. Но я смолчал.

С удовлетворением отметил, что Сунтарский боксер набирает обороты. В общем, он совсем побил Мирнинского спортсмена! По всем законам спорта, победа должна была быть за ним. Я – человек адекватный, хорошо разбираюсь в боксе.

Бой закончился. Боковые судьи передали свои данные на бумажных носителях главному судье. Судьи опять стали оборачиваться назад и смотреть на представителя Федерации бокса России. Но на этот раз он не удовлетворился тем, что издалека сигнализировал судьям. Он встал и подошел к судейскому столу, чтоб лично дать ценные указания.

И тут я не выдержал! Я много раз видел такие ситуации в спорте, когда судьи принимали несправедливое решение. Как правило, тогда у судейского стола собирается толпа. В такой ситуации я всегда веду себя одинаково. Вгрызаюсь в эту толпу и отстаиваю честную победу. И мне неважно, на чьей земле идут эти соревнования. Много или мало представителей другой стороны. Часто бывало, что я один шел против целой толпы хорошо знакомых между собой людей. Спорт – это не только сам бой, но и действия, чтоб отстоять свою победу. Это принято во всем мире. И я убедился, что на наших республиканских соревнованиях необходимо то же самое.

Вашего Стручкова или кого-то другого я не бил. Если я ударю, то нокаутирую на месте любого. Я же боксер!

Я просто взял за плечо этого москвича, представителя Федерации бокса России, и повернул, отодвинул от судей. Я вполне культурно ему сказал, чтоб не вмешивался, что судьи сами примут решение.

Он какой-то маленький, щупленький. Если я 90 килограммов, то он от силы 70. Ударить такого, все равно что ударить малыша. Я никого не бил.

Вот и все. Главный судья объявил, что со счетом 3:2 выиграл Сунтарский спортсмен. Я был рад. Нет, я был счастлив! На радостях сфотографировался вместе с Сунтарскими болельщиками. Я не помню, как зовут этого парня, который выиграл, но для меня он – Герой! Никогда не сдавайся! Даже если судят против. Даже если соперник сначала явно сильнее. Никогда не сдавайся! Выигрывай!

Вообще, можно пересмотреть запись этого боя и дисквалифицировать всех судей, включая главного судью. Потому что Сунтарский боксер должен был победить досрочно, после третьего предупреждения рефери.

Думаю, если бы я не вмешался, наши судьи совершенно несправедливо могли отдать победу Мирнинскому спортсмену. Меня успокаивал Леонид СПИРИДОНОВ, министр спорта. Я лично два раза разговаривал с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, чтоб Леня боролся под флагом Казахстана. Он много лет представлял Казахстан в вольной борьбе. И сейчас будет мне что-то говорить…

— Михаил Ильич, так вы думаете, что в этой весовой категории победу одержал Сунтарский спортсмен?

— Что значит думаю? Я там был! Я сам слышал, как главный судья соревнований объявил, что победу со счетом 3:2 одержал Сунтарский спортсмен. Я видел, как рефери поднял руку Сунтарского спортсмена. Я видел ликование Сунтарской делегации и фотографировался вместе с ними.

— Да, такой момент был. Главный судья объявил, что Прокопий ЯКОВЛЕВ выиграл со счетом 3:2 у Бориса ИСАЕВА. Рефери поднял руку Яковлева. Но по итогам соревнований во всех протоколах на первом месте значится Борис Исаев, Мирный. А Прокопий Яковлев на втором месте.

— То есть, они все-таки отдали победу Мирному? Ну, значит совсем ХАНА!!! Значит, уже после того, как спортсмену подняли руку, после ликования зрителей судьи пересмотрели итоги поединка. И я уверен, что решающее значение имело слово этого москвича. А все остальные с ним согласились, значит, сдались без боя! Мөлтөх дьоннор! (… — цензура – ред.) салыы сылдьаллар!

Ну, тогда надо дисквалифицировать всех судей, включая главного судью соревнований! И лучше пожизненно!

Там, в зале, были сотни зрителей. И они наплевали на всех этих людей. На их радость, на их ликование. Приняли потом решение втихаря. Мөлтөх дьоннор!

ГАВРИЛ СТРУЧКОВ: КТО-ТО ЧТО-ТО КРИЧАЛ…

Далее приводим заключение разговора с Гаврилом Стручковым.

— Аа, да, вроде кто-то подходил к главному судье после боя 71 кг ИСАЕВ и Прокопий ЯКОВЛЕВ, Сунтар. Кто-то подошел и крикнул: «Кыайыыны Сунтаарга биэрин!». Ему ответили, что вопрос решен.

Я оглянулся. Леонид СПИРИДОНОВ, министр, кого-то уводил. Лица я не видел. Видимо, это и был ваш Эверстов.

Я не судействовал на этих соревнованиях. Заполнял протокола. К нам подходили очень многие. Кто-то по спине хлопнет. Кто-то по плечу. Я даже не обращал внимания. Может, и было какое-то движение. Не знаю, не помню, не обратил внимания. Было не до этого.

РЕФЕРИ ЛУКА ПАРНИКОВ: ТОЛЬКО ЗАМЕДЛЕННОЕ ВИДЕО ДАСТ ОТВЕТ

SakhaLife связался с Лукой ПАРНИКОВЫМ, который и был рефери на этом спорном бое.

— Лука Степанович, почему победителем в весовой категории 71 кг стал Исаев, ведь вы подняли руку Яковлева?

— Потому что Мирнинская команда подала письменный протест, и судьи пересмотрели свое решение. И даже мне сказали, что я слишком много раз объявлял предупреждение Исаеву за применение опасного приема головой. У вас есть запись этого боя?

— У нас нет.

— Я вам советую как опытный рефери, работающий более 50 лет, прежде чем что-то писать в газете, посмотреть запись, причем в замедленном режиме. Понимаете, на ринге все происходит очень быстро. Я мог ошибиться. Могли ошибиться и те, кто сидел в зале. Только замедленная запись с разных ракурсов может дать четкий ответ. Если найдете запись – покажите мне. Рядом будут лежать Правила, и я вам все на пальцах объясню.

— Но ваше мнение как рефери – кто выиграл этот бой?

— Главный судья, проанализировав информацию от боковых судей, объявил, что выиграл Яковлев со счетом 3:2. Что касается моего мнения, я бы отдал победу Яковлеву. На мой взгляд, он выиграл этот бой, более ярко раскрывшись в последних раундах. Даже при равном бое преимущество бывает за тем, кто боксировал чисто, технико-тактически. В данном случае, чисто боксировал Яковлев. А Исаев, по моему мнению, боксировал грязно, это недостойно мастера спорта.

— Но после протеста мирнинцев, судьи приняли решение, что выиграл Исаев, Мирный.

— Да. Но я при этом не присутствовал. Еще раз скажу, что надо смотреть замедленное видео.

— Но у вас и без этого большой опыт.

— Да. Были и другие протесты. Скажем, бой между Петром ВАСИЛЬЕВЫМ (Якутск) и Айталом ДЬЯКОНОВЫМ (Мегино-Кангаласс) в весовой категории 63,5 кг. Я один отдал победу Дьяконову, тогда как все боковые судьи отдали победу Васильеву. И при пересмотре выяснилось, что победу одержал именно Дьяконов.

— То есть, вы оказались правы.

— У меня опыт судейства – более 50 лет. Другие судьи молодые.

НЕНАЗВАННЫЙ ЭКСПЕРТ №1: ЯКОВЛЕВ — САМОРОДОК!

Далее SakhaLife поговорил с экспертом по боксу, пожелавшим остаться неизвестным.

— Ваше мнение, кто выиграл бой в весовой категории 71 кг?

— В первом раунде явно сильнее был Исаев. Во втором раунде Яковлев начал нагонять. И в третьем раунде Яковлев был явно сильнее. Я бы отдал победу Яковлеву.

— Почему же судьи отдали победу Исаеву?

— Судьи смотрели запись. В последних раундах Яковлев обрушил молниеносные, ураганные удары на соперника. Внешне это выглядит очень эффектно. Человеку, далекому от спорта, кажется, что у него явное преимущество. Но дело в том, что не все удары Сунтарского боксера надо засчитывать. В боксе засчитывают только те удары, которые нанесены передней стороной перчатки. Есть и другие нюансы. А Яковлев наносит много разнообразных ударов, которые не все должны быть засчитаны. Судьи более тщательно просмотрели запись, и приняли такое решение. В работе судей принимал участие гость Игр, большой профессионал с международным опытом судейства.

Для более полного понимания ситуации, надо знать историю боксера Яковлева, не совсем обычную. Он из села Эльгяй Сунтарского улуса. В школьные годы он один год занимался у Мая Николаевича ПАВЛОВА. Потом забросил бокс и занялся бегом на длинные дистанции. И вот, несколько лет назад, в возрасте 29 лет вернулся в бокс. Поэтому техника у него не очень хорошая. И сейчас, в таком возрасте, а сейчас ему 33 года, поставить ему технику, практически невозможно. Ну, или скажем, маловероятно.

Но этот парень делает невозможное, благодаря своей воле к победе и выносливости, он ведь стайер. Вернувшись в бокс, он сразу же произвел фурор. Стал любимцем якутской публики. За несколько лет под руководством тренера Артема МАКСИМОВА Прокопий успел выполнить норму мастера спорта. Любят его за неистовую наступательную манеру и неутомимость. Яковлев значительно превосходит в выносливости почти всех соперников. Поэтому с каждым раундом наращивает свой натиск, осыпая их градом непрерывных атак. Это надо видеть!

— На судей могли оказать давление?

— Конечно, в спорте это случается. Особенно на соревнованиях такого уровня, когда для районов-улусов важна каждая медаль, ее качество. Человек из Спорткомитета России мог болеть за Мирный и оказать давление на наших. Спорт – это политика. Нюансов очень много.

— Разве судей не дисквалифицируют если они допускают грубые ошибки?

— Если это первый, второй день, то судей могут отстранить от дальнейшей работы на этих соревнованиях. Но в данном случае был финал, то есть конец. А на всю оставшуюся жизнь у нас не принято дисквалифицировать.

НЕНАЗВАННЫЙ ЭКСПЕРТ №2: ИСАЕВ ОБЪЕКТИВНО ВЫИГРАЛ

SakhaLife связался с еще одним экспертом по боксу, который тоже пожелал остаться неизвестным. Он прислал письменный отзыв.

Счёт по раундам — 10:8; 10:9 и 8:10. В итоге победа Исаева по очкам со счётом 28:27. Первые два раунда Борис провёл образцово. А в третьем заметное преимущество имел Яковлев. Считаю, что судье-рефери не следовало давать предупреждение Исаеву.

В первом раунде Исаев работал чётко и изобретательно, не пропускал, и при этом атаковал с любой руки под разными углами. Преимущество мирнинца оцениваю с большим отрывом 10:8.

Во втором раунде Борис также был лучше, но под конец раунда он подустал. Уверенные 10:9 в его пользу.

В третьем раунде произошло то, чего ждали все поклонники якутского бокса. Яковлев измотал соперника, и обрушил град серий и ударов. Понятно, что Исаев устал, но действия рефери были непонятны. Он дважды останавливал бой, и выдал 2 необоснованных предупреждения Исаеву, который держался из последних сил, и тоже проявил мужество. Такое на моей памяти впервые.

Рефери помешал ходу боя обоим боксёрам. Один получил 2 липовых предупреждения, а второй мог за это время завершить бой досрочно.

Раунд за Яковлевым 10:8, но этого ему не хватало для общей победы.

Считаю правильным решение просмотровой комиссии, которая вынесла вердикт в пользу победы Исаева. Он в первых двух раундах показал образцовый бокс, и заслужил победу.

Вот такие страсти разгорались в ходе соревнований по боксу на VIII Спортивных играх народов Якутии. Иногда за сухими строчками протоколов разыгрываются вулканические страсти.

На фото с церемонии награждения боксеры в весовой категории до 71 кг не выглядят самыми счастливыми.

Официальные результаты по боксу в весовой категории до 71 кг.