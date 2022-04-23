Видео: Самый добрый человек Якутии Антон Васильев помог вытащить авто

Видео Антон Васильев: Доброго времени всем! Всегда по возможности помогаю всем! 21.04.22 увидел застрявший автомобиль, организовав помощь (собрал мужчин, т.е попросил помочь вытолкать). Все вместе вытолкали на улицу В.П. Ефимова. Спасибо большое всем, кто принял участие.

А вот эти молодые люди, толкали автомобиль снизу самого. Позже автомобиль в песке застрял. Там силушки богатырские нужны. (Мужчины помогли).

Никогда не проходите мимо. По возможности помогайте всем! Улица Ефимова неблагоустроена. Часто там автомобили застревают в песках. 20.04.22 помог одному человеку вытолкать. Тоже переднеприводный автомобиль.