23.04.2022
11:53
262
Общество
Видео: Самый добрый человек Якутии Антон Васильев помог вытащить авто
Видео Антон Васильев: Доброго времени всем! Всегда по возможности помогаю всем! 21.04.22 увидел застрявший автомобиль, организовав помощь (собрал мужчин, т.е попросил помочь вытолкать). Все вместе вытолкали на улицу В.П. Ефимова. Спасибо большое всем, кто принял участие.
А вот эти молодые люди, толкали автомобиль снизу самого. Позже автомобиль в песке застрял. Там силушки богатырские нужны. (Мужчины помогли).
Никогда не проходите мимо. По возможности помогайте всем! Улица Ефимова неблагоустроена. Часто там автомобили застревают в песках. 20.04.22 помог одному человеку вытолкать. Тоже переднеприводный автомобиль.
Фото: News.Ykt.ru
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.04.2022
87
23.04.2022
203
23.04.2022
213
23.04.2022
520
23.04.2022
152
23.04.2022
188
23.04.2022
349
23.04.2022
670
23.04.2022
554
23.04.2022
1056
22.04.2022
1733
22.04.2022
885
22.04.2022
9291
22.04.2022
455
22.04.2022
517
22.04.2022
1895
22.04.2022
229
22.04.2022
691
22.04.2022
530
22.04.2022
1616
22.04.2022
704
22.04.2022
398
22.04.2022
374
22.04.2022
256
22.04.2022
486
22.04.2022
374
22.04.2022
399
22.04.2022
405
22.04.2022
1892
22.04.2022
3550
22.04.2022
372
22.04.2022
357
22.04.2022
920
22.04.2022
385
22.04.2022
1134
22.04.2022
510
22.04.2022
395
22.04.2022
398
ТОП НОВОСТИ
19.04.2022
10130
22.04.2022
10066
19.04.2022
9865
19.04.2022
9709
21.04.2022
7744
18.04.2022
7476
22.04.2022
7305