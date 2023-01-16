16.01.2023
21:02
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Общество
Самый богатый дояр России живет в Якутии🤩🤩
Напомним, что в ежегодном январском розыгрыше «Өрөгөй» главный приз — 10 миллионов рублей — достался дояру из села Сылан Чурапчинского района Гаврилу Терентьеву.
Сегодня произошла церемония вручения призов победителям, на котором Терентьев получил всю сумму наличными.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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