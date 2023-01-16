Самый богатый дояр России живет в Якутии🤩🤩

Напомним, что в ежегодном январском розыгрыше «Өрөгөй» главный приз — 10 миллионов рублей — достался дояру из села Сылан Чурапчинского района Гаврилу Терентьеву. Сегодня произошла церемония вручения призов победителям, на котором Терентьев получил всю сумму наличными.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх