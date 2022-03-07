Самый богатый депутат Ил Тумэна остался без нового крузера!

Виктор ФЕДОРОВ, самый богатый депутат Ил Тумэна, общественный деятель и бизнесмен из-за санкций остался без новой модели ленд крузера. Об этом Виктор Николаевич сообщил в своем телеграм-канале.

— «Дорогие клиенты, добрый день! В связи c приостановкой поставок новых автомобилей на российский рынок, общество с ограниченной ответственностью «Саммит Моторс (Владивосток)» сообщает о невозможности поставки автомобиля «Тойота ленд крузер 300» согласно договора купли-продажи транспортного средства №… от г. и сообщает о необходимости расторгнуть данный договор. Для возврата ранее внесенной суммы денег мне необходимы Ваши реквизиты (название банка, расчётный счёт банка, кор.счёт банка, инн, кпп, бик) , т.к. возврат осуществляется исключительно безналичным путём. В случае если ранее сумма вносилась картой, то нужны реквизиты именно этой карты. С Уважением …. Артем, специалист отдела продаж Тойота.»

Вот пришло письмо «счастья»….