Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира

В составе сборной Грузии на Кубке мира по вольной борьбе на ковер выйдут десять атлетов, сообщает официальный сайт турнира Yakutskworldcup2019.org. Двукратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира и Олимпийских игр-2012 в Лондоне Дато Марсагишвили – самый титулованный спортсмен команды. Он будет бороться в категории до 92 кг.

В наилегчайшей категории до 57 кг мы увидим схватки с участием серебряного призера Интерконтинентального кубка Лаша Ломтадзе. Молодой борец Торнике Катамадзе, добившийся отличных результатов в юниорах, представит Грузию в весе до 61 кг. Еще один подающий надежды спортсмен, чемпион страны среди молодежи Амиран Вахтанишвили станет испытанием для борцов в категории до 65 кг. Победитель чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет Зураби Эрботсанашвили составит конкуренцию борцам в весе до 74 кг. В весе до 86 кг на ковер выйдет бронзовый призер первенства мира Тарзан Майсурадзе.

Одним из самых ярких борцов в составе сборной Грузии станет Давит Хуцишвили (до 79 кг). В 2010 году он выиграл золотые медали первенства Европы и мира. Через год Хуцишвили стал бронзовым призером континета и мира среди взрослых, в 2012 году стал обладателем серебряной медали чемпионата мира и участвовал в Олимпийских играх.

Как мы видим, основной костяк сборной одной из сильнейших борцовских держав мира будет представлен молодыми спортсменами, которым есть что доказывать тренерскому штабу команды. Так что борцы из Грузии могут преподнести сюрприз любому сопернику.

Сборная Грузии на Кубке мира

Лаша Ломтадзе (57 кг)

Торнике Катамадзе (61 кг)

Амиран Вахтангашвили (65 кг)

Мирза Шкулухия (70 кг)

Зураби Эрбоцанашвили (74 кг)

Давит Хуцишвили (79 кг)

Тарзан Майсурадзе (86 кг)

Дато Марсагишвили (92 кг)

Мамука Кордзайя (97 кг)

Роланди Андриадзе (125 кг)