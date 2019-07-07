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7 июля 2019, 10:11
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Самыми меткими стрелками из лука стали…

На прошлых Играх народов Якутии в Намском районе команда из Хангаласского улуса заняла лишь пятое место. После они упорно тренировались и в этом году в общекомандном зачете по стрельбе из лука они стали лидерами среди 16 сильнейших команд республики.

«Борьба была упорной, все приехали подготовленными. Но все-таки мы в итоге стали чемпионами в общекомандном зачете. Мы, конечно, надеялись на победу и рады результату. Амгинская земля нам очень помогла, природа здесь очень красивая», — рассказал ЯСИА старший тренер Хангаласского района по стрельбе из лука Михаил Алексеев. Он отметил, что в отборочных соревнованиях они заняли первое место. В Играх Манчаары по национальным видам спорта хангаласские стрелки также были лучшими.

По стрельбе из блочного лука среди мужчин золото своей команде принес Павел Мартынов, среди женщин третье место заняла Юлия Маркова, а в категории «классический лук» среди женщин заняла второе место Анна Стасова. Эти высокие результаты дали шанс занять первое место среди 16 команд.

Стрельба из лука проводилась на ипподроме в Амге. 5 июля соревнования прошли в быстром темпе из-за скачек «Кубок Лээги», а вчера с утра спортсменов расстроил проливной дождь и, судя по прогнозу, он должен был лить весь день, что помешало бы стрельбе. Но как раз к финалам выглянуло солнце, однако ветер не давал расслабиться – как рассказывают стрелки, бороться с данной стихией было трудно.

«Юлия Маркова является членом сборной России по стрельбе из лука. В прошлом году она заняла второе место в первенстве России среди юниорок и ездила в составе сборной на первенство Европы, где они заняли четвертое место. Сейчас мы должны готовиться к чемпионату России, который пройдет в августе в Иркутске. Игры в Амге стали отличным подспорьем для нашей подготовки», — поделился с дальнейшими планами Михаил Алексеев.

Источник: Ольга Старостина. http://ysia.ru/samymi-metkimi-strelkami-iz-luka-stali-predstaviteli-hangalasskogo-ulusa/
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