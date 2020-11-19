Самые зрелищные летние состязания Якутии состоятся в декабре

5-6 декабря в ЦСП «Триумф» пройдут долгожданные Игры Дыгына.

В финальной части состязания примут участие 12 спортсменов по рейтингу предыдущих соревнований. Игры проводятся по 7 видам: ут тегул ус, тутум эргиир, мас тардыhыы, стрельба из лука, бег на 400 м, хапсагай и таас кетегуу. Игры пройдут без зрителей в прямом эфире НВК Саха.

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