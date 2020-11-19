19.11.2020
20:51
150
Спорт
Самые зрелищные летние состязания Якутии состоятся в декабре
5-6 декабря в ЦСП «Триумф» пройдут долгожданные Игры Дыгына.
В финальной части состязания примут участие 12 спортсменов по рейтингу предыдущих соревнований.
Игры проводятся по 7 видам: ут тегул ус, тутум эргиир, мас тардыhыы, стрельба из лука, бег на 400 м, хапсагай и таас кетегуу.
Игры пройдут без зрителей в прямом эфире НВК Саха.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CHxKlW9MAUs/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.11.2020
0
19.11.2020
157
19.11.2020
133
19.11.2020
248
19.11.2020
328
19.11.2020
303
19.11.2020
197
19.11.2020
364
19.11.2020
165
19.11.2020
368
19.11.2020
152
19.11.2020
238
19.11.2020
212
19.11.2020
196
19.11.2020
200
19.11.2020
742
19.11.2020
309
19.11.2020
286
19.11.2020
289
19.11.2020
1246
19.11.2020
231
19.11.2020
613
19.11.2020
247
19.11.2020
512
19.11.2020
429
19.11.2020
561
19.11.2020
341
19.11.2020
755
19.11.2020
455
19.11.2020
2966
19.11.2020
715
19.11.2020
740
19.11.2020
935
19.11.2020
491
19.11.2020
1606
19.11.2020
846
18.11.2020
487
18.11.2020
824
18.11.2020
532
18.11.2020
717
18.11.2020
431
18.11.2020
450
18.11.2020
625
18.11.2020
2271
18.11.2020
1048
18.11.2020
632
18.11.2020
363
18.11.2020
444
18.11.2020
1037
18.11.2020
658
18.11.2020
408
18.11.2020
1272
18.11.2020
845
18.11.2020
1151
18.11.2020
2789
ТОП НОВОСТИ
18.11.2020
5979
14.11.2020
4388
15.11.2020
3605
13.11.2020
3498
14.11.2020
3416
13.11.2020
3165
19.11.2020
2976
13.11.2020
2954
18.11.2020
2797
18.11.2020
2751