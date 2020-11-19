19.11.2020
20:51
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Спорт

Самые зрелищные летние состязания Якутии состоятся в декабре

5-6 декабря в ЦСП «Триумф» пройдут долгожданные Игры Дыгына.
В финальной части состязания примут участие 12 спортсменов по рейтингу предыдущих соревнований.

Игры проводятся по 7 видам: ут тегул ус, тутум эргиир, мас тардыhыы, стрельба из лука, бег на 400 м, хапсагай и таас кетегуу.

Игры пройдут без зрителей в прямом эфире НВК Саха.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CHxKlW9MAUs/
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