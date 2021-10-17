Самые запоминающиеся образы двойного праздника в Якутии

Сегодня Якутия отмечает двойную радостную дату – республиканский день матери, который отмечается с 1993 года, и всероссийский день отца, ныне отмечаемый впервые. Естественно, были возложены цветы к памятнику матери у Сайсарского озера и к стеле «Отец и сын» во дворе Саха гимназии. В период пандемии возложение цветов – почти главное светское мероприятие. Рассмотрим же образы наших ВИП-персон.

Сначала были возложены цветы к памятнику матери еще в пятницу, 15 октября.

Прекрасно выглядит депутат Ил Тумэна, общественный деятель Алена АТЛАСОВА. Яркое пальто, вязаная шапочка в тон.

Выделяется своей великолепной белой норковой шубой с такой же шапкой Прасковья БОРИСОВА, региональный лидер общественного движения «Матери России» и экс — первая леди Якутии. Красные розы ярко контрастируют с белым мехом. И все бы хорошо, но черные очки портят образ. Они хороши только летом, да и то в неформальной обстановке.

Рядом с ней — министр труда и социального развития республики Елена ВОЛКОВА в легком норковом полушубке нейтрального темного оттенка. В пятницу министр еще могла себе позволить красоваться без шапки.

Но уже в воскресенье министр сделала выводы и утеплилась — надела длинную шубу и шапку, перчатки.

В молодежном образе появился депутат Якутской городской Думы, главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай ВАСИЛЬЕВ — в яркой куртке, без головного убора и перчаток. Впрочем, врачам, которые работают с ковидными больными, надо полагать, погодные условия середины октября совершенно не страшны.

Ну, этот человек — председатель Лиги отцов Якутии, председатель Союза строителей Якутии Айхал ГАБЫШЕВ всегда выглядит так, словно он, по меньшей мере, президент Турции. Ослепительно белая рубашка, красный галстук, сочетающийся с красными гвоздиками, а главное — шляпа! Одним своим присутствием Айхал Иванович дает понять, что праздник наступил серьезный. И то сказать, День Отца в России начали отмечать с подачи нашей республики, то есть Лиги отцов Якутии.

А это — делегация в селе Хатырык Намского улуса — на родине Максима Аммосова. Обсуждается возможность обновления экспозиции с использованием мультимедиа. В центре кадра — государственный советник Андрей БОРИСОВ. Конечно, допускается носить шарф поверх делового костюма. Но для этого шарф Андрея Саввича слишком черен и плотен. Видимо, он просто забыл его снять. Впрочем, когда Андрей Борисов хорошо одевался? Якутия любит его за другое.