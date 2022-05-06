Самые юные участники Парада Победы

Владельцы ездовых и служебных собак Республики Саха (Якутия) ежегодно принимают участие в военно-патриотическом шествии.

Цель нашего участия на Параде Победы — это желание рассказать о подвигах собак. Ведь не многие знают о четвероногих героях Великой Отечественной войны, спасших сотни тысяч человеческих жизней.

По официальной статистике, во время Великой отечественной войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых; нашли 4 миллиона мин и фугасов; участвовали в разминировании 300 крупных городов; в боевой обстановке доставили 200 тысяч документов; проложили 8 тысяч километров телефонного провода; уничтожили 300 вражеских танков. А было их на войне около 60 тысяч …

С самого первого участия в военно-патриотическом шествии у нас так повелось, что наравне со взрослыми, в колонне владельцев ездовых и служебных собак, плечом к плечу идут юные собаководы. Мы в шутку называем их «наши сыны и дочери полка». Юные участники Парада Победы 2016 года, на котором мы впервые приняли участие, уже закончили школу.

В этом году на Параде Победы в составе нашей колонны примут участие ВИОЛЕТТА ПЕТЮРКАНОВА, ученица 5 «а» класса МАОУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Якутска и ДАМИР СЫРОМЯТНИКОВ, ученик 5 «б» класса МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им.Н.О.Кривошапкина».

Виолетта творческий ребёнок, ей нравиться рисовать, мастерить разные поделки из бумаги, пластилина, дерева. Очень любит читать разные книжки, посещать библиотеку. Любимые уроки Виолетты — Русская литература и ИЗО.

Дамиру всего 11 лет, но он уже увлекается военной историей. Он изучает английский язык, любит заниматься спортом и подвижными играми.

Мы считаем, что военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения необходимо заниматься с малых лет, приобщая их к историческому наследию.

Собаководы участвуют на Параде Победы не по долгу службы, а добровольно, по велению души. Наша колонна является единственной колонной, которая одета в военную форму времен Великой Отечественной войны.

Колонна владельцев ездовых и служебных собак состоит из нескольких групп:

— Группа ездовых собак. Руководитель – ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

— Группа белых швейцарских овчарок. Руководитель – ВИКТОРИЯ СИВЦЕВА

— Группа восточно-европейских овчарок. Руководитель – ЭЛЛА ПОЛУЭКТОВА

— Группа немецких овчарок. Руководитель – МАРИЯ ТРИФОНОВА

Кроме участия в военно-патриотическом шествии, многие собаководы принимают участие на Уроках Доброты, проводимых в детских домах, школах и детских садах. На этих уроках они рассказывают об ответственном отношении к домашним животным, как правильно вести себя при встрече с незнакомыми собаками и выступают перед детьми с интересными номерами.

Участники парада проводят субботники по очистке территории, вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны, организовывают показательные выступления, во время которых их четвероногие друзья демонстрируют выполнение элементов общего курса дрессировки и отдельные цирковые номера. А также, рассказывают зрителям о подвигах собак во время войны.

Уважаемые жители и гости города Якутска, приглашаем вас на показательные выступления собаководов, участников Парада Победы, которые будут проходить 9 мая 2022 года на площади Ленина возле легендарного танка Т-34 в 12.30ч. после военно-патриотического шествия.