Самые важные изменения для пенсионеров в 2023 году

Объединение ПФР и ФСС

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются в Социальный фонд РФ. Оформлять льготы станет проще. Правила оформления и дата доставки пенсии останутся прежними.

Пенсионный стаж

Для выхода на пенсию по старости в 2023 году нужно не менее 14 лет, в 2024 — 15.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

В 2023 году пенсия по старости назначается при значении ИПК не менее 25,8, с 2024 — 28,2. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2023 году — 123,76 ₽.

Проверить стаж и пенсионные коэффициенты

Индексация пенсии

Страховая пенсия у неработающих пенсионеров вырастет на 4,8%. Выплаты за январь придут уже в повышенном размере.

Социальная доплата к пенсии

С 1 января повышается федеральный и региональный прожиточный минимум для пенсионеров. Значит, вырастет и гарантированная сумма выплат для неработающих пенсионеров. Они могут получать социальную доплату до минимума.

Возраст выхода на пенсию

В 2023 году новых пенсионеров по возрасту на общих основаниях не будет. Это право есть только при наличии льгот для досрочного назначения. Следующая категория пенсионеров с учетом переходного периода — это мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. Они смогут выйти на пенсию в 2024 году, с 58 и 63 лет.

Фиксированная часть пенсии

С 1 января 2023 года — 7567,34 ₽. От нее зависит не только обычная пенсия, но и доплаты — например, за иждивенцев или с 80 лет.

Срок для пенсии за январь

Стаж для пенсии без работы

Онлайн-сервисы для пенсионеров