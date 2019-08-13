Самые стройные граждане России живут в Якутии – Минздрав

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом детей с ожирением

Согласно данным статистического сборника российского Минздрава, лидерами по детскому ожирению стали Ульяновская, Орловская и Рязанская области.

«Зарегистрировано больных с ожирением детей от 0 до 14 лет на 100 тысяч детского населения: Ульяновская область — 2904,3, Орловская область — 2459,9, Рязанская область — 2287», — говорится в сборнике, сообщает РИА «Новости».

Наименьшее количество случаев ожирения выявлено в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.

На прошлой неделе в Минздраве назвали регионы, где живёт больше всего полных людей. Больше всего россиян с ожирением обитают в Курганской области, выяснили в Минздраве РФ. Там на 100 тысяч человек приходится 935 полных людей. В тройку этого антирейтинга также попали Алтайский край (867) и Ульяновская область (849). А вот самые стройные граждане России проживают в Якутии, Приморском крае и Белгородской области.