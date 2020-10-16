Самые популярные виды банковского мошенничества
Сообщения “от банка” с просьбой перейти по ссылке для разблокировки счёта, звонки с “предупреждением о несанкционированном доступе к личному счету”, “блокировке карты” или “подаче заявки на кредит” с последующей просьбой предоставить данные карты, “письмо счастья” о выигрыше в лотерею и просьбой выслать реквизиты карты для перечисления денег, смс от госорганов с уведомлением о несуществующем штрафе –периодически поступают каждому из нас.
Не теряйте хладнокровия и не поддавайтесь сильным эмоциям. Задача злоумышленников – вызвать у человека страх или панику, чтобы он стал не способен рационально принимать решение. Просто положите трубку и сообщите о мошенниках в банк. А мы ещё раз сегодня напомним базовые принципы безопасности: как не попасться на уловки мошенников и сохранить ваши деньги.
Никому и никогда не сообщайте данные своей карты
Мошенники могут подменить официальные телефонные номера банков и представляться сотрудниками службы безопасности банка. Возможно они обратяться к вам по имени-отчеству, и на заднем фоне будет слышна работа контакт-центра.
Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию о вашей карте: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды CVV и CVC, коды из смс или push-уведомлений, логин и пароль от интернет-банка, свое кодовое слово.
Мошенникам нужны эти данные, чтобы снять деньги с вашей карты. Настоящие сотрудники банка не запрашивают подобную информацию и не просят перевести денежные средства на какой-либо счет.
2. Не переходите по недостоверным ссылкам
Жулики активно используют тему пандемии и от лица Банка России, госорганов или медучреждений предлагают разного рода пособия, компенсации, возврат денег за лекарства и авиабилеты, отсрочки по выплате кредитов. Если вы получаете сообщения в вотсапе или телеграме, электронной почте или смс на похожие темы – ни в коем случае не переходите по ссылкам в них. При подобных звонках – не сообщайте данные карт и свои персональные данные. Все меры поддержки в основном носят заявительный характер. Если вы не подавали соответствующего заявления, скорее всего, это злоумышленники.
3. Никогда не устанавливайте на телефон какое либо мобильное приложение, включая “антивирус”, по просьбе звонящего. Также вам может прийти смс “от банка” с призывом обновить приложение – не спешите. При переходе по ссылке на ваш смарфтон может установиться программа для удаленного управления вашим гаджетом, а значит и вашим счетом.
4. Не совершайте “тестовые операции” для проверки активности карты или корректности работы интернет и мобильного банка по звонку от “сотрудника банка”.
5. Не переводите деньги в социальных сетях
Если вам неожиданно написал старый знакомый с просьбой занять денег, созвонитесь с ним. Возможно, его профиль взломали, и вам пишет мошенник.
Если вы подозреваете, что с вами связались злоумышленники, и вы уже назвали некоторые данные, как можно скорее заблокируйте карту и обратитесь в банк. Перезвоните в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты.
Номер нашего круглосуточного бесплатного контакт-центра: 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22.
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