Самые популярные виды банковского мошенничества

Сообщения “от банка” с просьбой перейти по ссылке для разблокировки счёта, звонки с “предупреждением о несанкционированном доступе к личному счету”, “блокировке карты” или “подаче заявки на кредит” с последующей просьбой предоставить данные карты, “письмо счастья” о выигрыше в лотерею и просьбой выслать реквизиты карты для перечисления денег, смс от госорганов с уведомлением о несуществующем штрафе –периодически поступают каждому из нас.

Не теряйте хладнокровия и не поддавайтесь сильным эмоциям. Задача злоумышленников – вызвать у человека страх или панику, чтобы он стал не способен рационально принимать решение. Просто положите трубку и сообщите о мошенниках в банк. А мы ещё раз сегодня напомним базовые принципы безопасности: как не попасться на уловки мошенников и сохранить ваши деньги.

Никому и никогда не сообщайте данные своей карты

Мошенники могут подменить официальные телефонные номера банков и представляться сотрудниками службы безопасности банка. Возможно они обратяться к вам по имени-отчеству, и на заднем фоне будет слышна работа контакт-центра.

Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию о вашей карте: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды CVV и CVC, коды из смс или​ push-уведомлений, логин и пароль от интернет-банка, свое кодовое слово.

Мошенникам нужны эти данные, чтобы снять деньги с вашей карты. Настоящие сотрудники банка не запрашивают подобную информацию и не просят перевести денежные средства на какой-либо счет.

2. Не переходите по недостоверным ссылкам

Жулики активно используют тему пандемии и от лица Банка России, госорганов или медучреждений предлагают разного рода пособия, компенсации, возврат денег за лекарства и авиабилеты, отсрочки по выплате кредитов. Если вы получаете сообщения в вотсапе или телеграме, электронной почте или смс на похожие темы – ни в коем случае не переходите по ссылкам в них. При подобных звонках – не сообщайте данные карт и свои персональные данные. Все меры поддержки в основном носят заявительный характер. Если вы не подавали соответствующего заявления, скорее всего, это злоумышленники. ​

3. Никогда не устанавливайте на телефон какое либо мобильное приложение, включая “антивирус”, по просьбе звонящего. Также вам может прийти смс “от банка” с призывом обновить приложение – не спешите. При переходе по ссылке на ваш смарфтон может установиться программа для удаленного управления вашим гаджетом, а значит и вашим счетом.

4. Не совершайте “тестовые операции” для проверки активности карты или корректности работы интернет и мобильного банка по звонку от “сотрудника банка”.

5. Не переводите деньги в социальных сетях

Если вам неожиданно написал старый знакомый с просьбой занять денег, созвонитесь с ним. Возможно, его профиль взломали, и вам пишет мошенник.

Если вы подозреваете, что с вами связались злоумышленники, и вы уже назвали некоторые данные, как можно скорее заблокируйте карту и обратитесь в банк. Перезвоните в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Номер нашего круглосуточного бесплатного контакт-центра: 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22. ​