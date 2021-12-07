07.12.2021
11:26
120
Спорт
Самые маленькие мас-рестлеры
В детском саду «Туллукчаана» Одунунского наслега Горного улуса прошло ежегодное состязание по мас-рестлингу среди воспитанников. Соревнования по традиционному якутскому виду спорта для маленьких спортсменов организовывает заведующий детским садом Айтал Дмитриевич Никаноров.
Фото: «Спорт Якутии»
Источник: «Спорт Якутии»
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