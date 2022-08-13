13.08.2022
07:38
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Спорт

Самые маленькие фанаты Виктора Лебедева

Слушая репортаж Николая Бястинова…

Настоящий саха с пеленок болельщик борьбы😃

С днем физкультурника, друзья! Любите спорт, занимайтесь спортом!

Фото: из открытых источников
Источник: Соцсети

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