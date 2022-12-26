Самые красивые даты для бракосочетания в 2023 году💞

Выбираем самые эффектные сочетания цифр.

В жизни не так много значимых дат, на которые мы можем повлиять. И день свадьбы — одна из них. Эффектные сочетания в календаре — популярный выбор. Так что если вы задумали праздновать любовь со вниманием к нумерологии, с подачей заявления лучше не тянуть. В 2023 году самая красивая (а для тех, кто верит в магию чисел, еще и самая энергетически сильная) дата выпадает на 23 февраля (23.02.2023). Об остальных запоминающихся сочетаниях чисел рассказываем в нашем материале.

Зима

У 23.02.2023 есть все шансы стать главной свадебной датой следующего года. Во-первых, это практически палиндром, так что риск в будущем забыть о годовщине минимален. Во-вторых, день выпадает на растущую луну: адепты астрологии могут быть спокойны. И, наконец, это четверг — а значит, есть повод устроить длинный праздничный уикенд.

В других зимних месяцах тоже есть свои жемчужины. В декабре — 23.12.2023, которая, к тому же выпадает на субботу. В январе — 23.01.2023. Это будет понедельник. Поэтому в нумерологически красивый день лучше расписаться, а уже в выходные устроить торжественный прием.

12.12.2023 (вторник)

23.12.2023 (суббота)

23.01.2023 (понедельник)

03.02.2023 (пятница)

13.02.2023 (понедельник)

23.02.2023 (четверг)

Весна

Третий месяц — март — тоже будет богат на красивые сочетания чисел. Самые знаковые в нем 02.03.2023, 03.03.2023 и 23.03.2023, которые не только перекликаются с цифрами грядущего года, но и выпадают близко к уикенду. В мае удачный день для свадьбы — 05.05.2023, пятница. Световой день уже длинный, поэтому можно чувствовать себя свободно в выборе времени начала торжества.

02.03.2023 (четверг)

03.03.2023 (пятница)

23.03.2023 (четверг)

03.04.2023 (понедельник)

23.04.2023 (воскресенье)

05.05.2023 (пятница)

23.05.2023 (вторник)

Лето

На лето приходится пик свадебного сезона, так что каждые выходные нарасхват, а площадки и профессионалов бронируют за несколько месяцев. Пожалуй, одной из самых желанных летних дат станет 03.06.2023 — она как раз выпадает на субботу. Еще одна драгоценность жаркого сезона — 07.07.2023 (обратите внимание, что сумма чисел в годе тоже дает семерку).

03.06.2023 (суббота)

06.06.2023 (вторник)

23.06.2023 (пятница)

03.07.2023 (понедельник)

07.07.2023 (пятница)

23.07.2023 (воскресенье)

03.08.2023 (четверг)

08.08.2023 (вторник)

23.08.2023 (среда)

Осень

В сентябре сразу две субботы выпали на красивые даты — 09.09.2023 и 23.09.2023 — и они наверняка будут в топе запросов. Первый осенний месяц традиционно теплый и почти по-летнему солнечный, а значит, можно будет организовать свадьбу на свежем воздухе. В октябре и ноябре эффектные даты распределились по рабочим дням — хотя ничто не мешает устроить выходной посреди недели и отправиться за штампом с особенным сочетанием цифр.

03.09.2023 (воскресенье)

09.09.2023 (суббота)

23.09.2023 (суббота)

03.10.2023 (вторник)

23.10.2023 (понедельник)

03.11.2023 (пятница)

23.11.2023 (четверг)