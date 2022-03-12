Самую высокую зарплату на Дальнем Востоке предлагают в Якутии⠀

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала около 34 тысяч вакансий, открытых в феврале 2022 года в регионах Дальневосточного федерального округа, и выяснила, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.⠀ ⠀ В среднем по ДФО работодатели предлагают 60 тыс. руб., по России – 52,9 тыс. руб.⠀ ⠀ Лидером рейтинга стала Якутия – средняя предлагаемая зарплата в феврале здесь составила 77,1 тыс. руб. Наиболее высокие в Якутии зарплаты наблюдаются в сфере «Добыча сырья» (105,6 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (101,9 тыс. руб.) и «Строительство и недвижимость» (95,3 тыс. руб.).⠀ ⠀ На втором месте среди регионов ДФО – Чукотский АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 76,5 тыс. руб. Здесь по уровню зарплат лидируют «Добыча сырья» (125 тыс. руб.) и «Транспорт, логистика» (110 тыс. руб.).⠀ ⠀ На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Магаданская область – 75,2 тыс. руб. Наиболее высокий доход в этом регионе предлагают в сферах «Добыча сырья» (102,6 тыс. руб.) и «Строительство, недвижимость» (94,6 тыс. руб.) и «Производство» (92,8 тыс.руб.)⠀