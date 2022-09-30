Самую спортивную семью выбрали в УФСИН

В спортивном зале УФСИН проведен семейный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», в котором приняли участие команды от учреждений. В их состав вошли родители, один из которых является сотрудником, и дети.

Программа включала визитную карточку – знакомство с семьей и рассказ о занятиях спортом, полезном досуге. Все это участники запечатлели на своих стенгазетах: ярких, оригинальных, с рисунками и фотографиями.

Спортивные состязания «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» увлекли не только участников, но и многочисленных болельщиков.

Это семейная беговая эстафета с занимательными элементами, например, передвижением по «кочкам» и многочисленные упражнения: на гибкость и ловкость со скакалкой, мячом и обручем и силовые для пап.

По итогам состязания 1 место заняла семья Морозенковых (ЛИУ-5), 2 место – семья Васильевых (ИК-1) и 3 место – семья Никифоровых (КП-2). Победителей наградили представители самого спортивного подразделения УФСИН – отдела специального назначения.

Отметим, что такие мероприятия способствуют популяризации совместного семейного досуга и занятий физической культурой.