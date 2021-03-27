Самую кассовую оперу мира поставил якутский театр



Сегодня в Якутском театре оперы и балета началась премьера популярнейшей оперы в мире — «Кармен», сообщает ЦУР Якутии

Показы оперы Жоржа Бизе пройдут 27, 28 марта и 30 апреля. Для постановки приглашены ведущие специалисты музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. В опере задействован весь творческий состав, используются более 200 костюмов.

«То, что спектакль появится сегодня в Якутске — для нас огромное событие. Это выдающееся произведение, самая кассовая опера любого театра в мире», — отметил директор Якутского театра оперы и балета Сергей Юнганс. Премьера спектакля приурочена Международному дню театра, который отмечается сегодня, 27 марта.