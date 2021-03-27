27.03.2021
10:27
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Культура

Самую кассовую оперу мира поставил якутский театр


Сегодня в Якутском театре оперы и балета началась премьера популярнейшей оперы в мире — «Кармен», сообщает ЦУР Якутии 

Показы оперы Жоржа Бизе пройдут 27, 28 марта и 30 апреля. Для постановки приглашены ведущие специалисты музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. В опере задействован весь творческий состав, используются более 200 костюмов. 

«То, что спектакль появится сегодня в Якутске — для нас огромное событие. Это выдающееся произведение, самая кассовая опера любого театра в мире», — отметил директор Якутского театра оперы и балета Сергей Юнганс. Премьера спектакля приурочена Международному дню театра, который отмечается сегодня, 27 марта. 

Фото: пресс-служба ЦУР Якутии
Источник: пресс-служба ЦУР Якутии
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