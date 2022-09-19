Самую большую школу в Якутии введут в ноябре

В микрорайоне «Прометей» города Якутска продолжается строительство самой большой школы республики. Строительная готовность образовательного учреждения составляет 85%. Ввод объекта планируется в ноябре, сообщили в Минстрое республики.

Объект строится по нацпроекту «Образование». В 3-этажной школе общей площадью 13 070,876 кв. метров будут обучаться 990 учеников (33 класса по 30 детей).

«Спортивные площадки установлены. Озеленение выполнено. Наружное освещение проложено. На данный момент ведутся работы по дизайн-проекту: установлены зеркала, уложен линолеум, доски меловые и сенсорные развешены, идет оформление стен и оснащение мебелью. По технологическому присоединению: все выполнено, подключено и работает. Оборудование 100 % на месте», — отметили в Минстрое.

Здание школы состоит из нескольких блоков, объединенных между собой теплым переходом. Блок для учеников начальных классов имеет отдельный вход. В нем предусмотрено 12 кабинетов, а также отдельный кабинет технологии, кабинет логопеда-дефектолога. Помимо рекреационной зоны, для учащихся начальной школы предусмотрены игровая зона и зона для отдыха.

В блоках для учащихся средних и старших классов будет 20 учебных помещений.

Как отмечал ранее глава республики Айсен Николаев, этот специальный проект для микрорайона «Прометей» сейчас включен в список Минстроя России как типовой проект для северных широт.

Известно, что в школе будут классы математического и инженерного направлений. Образовательное учреждение планируют назвать именем общественно-политического деятеля, учёного, организатора науки и высшего образования Василия Филиппова.