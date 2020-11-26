«Самозанятых» узаконят?

«Единая Россия» до конца года подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых. Эта не последняя инициатива партии – работа над социально-трудовым законодательством продолжится

Потребность в отдельном законе о самозанятых очевидна — сейчас эта категория работников описана только в налоговом законодательстве, а их статус, права и возможности не закреплены никак. Поэтому механизм все чаще используют работодатели в отношении наемных сотрудников, чтобы платить меньше налогов, отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения мер по развитию социально-трудового законодательства, которое партия провела во вторник, 24 ноября.

В чем выгода?

«Выгода очевидна: не надо платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, предоставлять социальные гарантии. При этом, сокращая издержки, работодатели обещают сотрудникам более высокую зарплату. И зачастую люди соглашаются, не отдавая себе отчет в том, что сами лишают себя социальных гарантий», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что такая практика стала особенно популярна в связи с переводами сотрудников на «удаленку». Для защиты прав работников и самозанятых нужен отдельный закон.

«Есть идея разработать отдельный федеральный законопроект о самозанятых — с перечислением прав, возможностей, гарантий, которые существуют для этой категории. В нем нужно четко разграничить в нем самозанятых и наемных работников, в том числе дистанционных, чтобы не было подобных злоупотреблений. Предлагаю проработать эту идею со всеми участниками трудового партнерства», — отметил Дмитрий Медведев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что в этом направлении у партии уже есть наработки: «Сейчас это бурно развивающаяся сфера применения человеческого потенциала человеческого труда. Мы имеем кое-какие наработки и готовы представить вам и сторонам социального партнерства синопсис такого закона, первичный набросок. Где-то до конца этого года готовы будем представить».

Бюрократию в Службе занятости – вон!

Параллельно с этим партия планирует внести в Госдуму «срочные» поправки в закон о занятости — он концептуально не менялся с 1991 года, когда был принят. По словам Дмитрия Медведева, в них нужно предусмотреть устранение лишних бюрократических процедур в службах занятости и поддержку особо уязвимых категорий граждан — например, инвалидов и молодых специалистов.

Ввести страхование от безработицы

Отдельно нужно остановиться на возможности введения страхования от безработицы и перевода части услуг служб занятости в онлайн. А уже к концу полномочий действующего созыва Госдумы «Единая Россия» подготовит фундаментальные изменения в закон.

Оплачивать сверхурочные «дистанционщикам»

Кроме того, 25-26 ноября Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект «Единой России» о «дистанционке». Его приняли в первом чтении еще летом. Документ определяет виды удаленной работы — в том числе, комбинированной, когда человек трудится то в офисе, то у себя дома. Также в законопроекте закреплено сохранение зарплаты при переводе на дистанционную занятость. Кроме того, он не позволяет увольнять сотрудников на «удаленке» по каким-либо особенным основаниям — только по общим. Отдельно регламентируется право работника быть офлайн — в том случае, если работодатель ставит ему задачи после того, как рабочий день закончился, то их выполнение оплачивается как сверхурочная работа.

Материальная компенсация за ненормированный рабочий день

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работа над изменениями трудового законодательства на этом не закончится. «Мы не исключаем, что от граждан, работодателей, наших коллег из регионов поступят новые предложения. И мы продолжим работу над совершенствованием трудового законодательства. Будем внимательно следить за ситуацией, за правоприменительной практикой и вносить необходимые коррективы», — отметил Андрей Турчак.

Одним из таких изменений может стать введение материальной компенсации за ненормированный рабочий день. Дмитрий Медведев подчеркнул, что действующее трудовое законодательство ее не предполагает. Работник может рассчитывать лишь на дополнительный трехдневный отпуск, чем часто злоупотребляют работодатели. «Злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» родилось в советский период, и в настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире. Возможны разные пути решения этой проблемы — от увеличения продолжительности дополнительного отпуска за внеурочную работу до введения за нее материальной компенсации», — сказал Дмитрий Медведев. Он предложил широко обсудить этот вопрос во всех регионах. «Так же, как «Единая Россия» сделала «в отношении поправок (о дистанционной работе), которые сейчас рассматриваются в Госдуме».

В Правительстве поддержали предложения партии. Глава Минтруда Антон Котяков поблагодарил «Единую Россию» за создание полноценной площадки для дискуссии по вопросам трудового законодательства. Инициативы одобрили и эксперты, и регионы. Некоторые из них — например, положение о минимальном гарантированном доходе граждан — могут стать частью предвыборной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

Владимир Чичигинаров, председатель Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Ил (Тумэн) РС (Я):

— Вопрос легализации самозанятых граждан поднимается в России с 2016 года. Причиной было то, что регионы платят взносы в социальные фонды и за официально неработающих, и за скрывающих свои доходы граждан. Для решения этой проблемы в России вводились налоговые каникулы, но это явно не разрешило ситуацию. На налоговый учёт по всей стране встало чуть больше тысячи человек.

К категории самозанятых относятся лица, занимающиеся оказанием услуг или продажами без привлечения наемного труда, имеющие доход до 2,4 миллионов рублей ежегодно. За самозанятыми сохраняется выбор по уплате пенсионных и страховых взносов, так как нет обязательств или фиксированной суммы взносов, также в периоды простоя самозанятым не начисляется налог, имеется возможность получения налогового вычета.

5 ноября 2020 года Главой Якутии Айсеном Николаевым утвержден важнейший для населения республики документ, который способствует снижению бедности и улучшению благосостояния населения Якутии — региональная программа снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020-2030 годы. Одной из мер госпрограммы Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» является возможность стать самозанятым, получив субсидию в размере 152 тысячи рублей.

Тем не менее, в настоящий момент отсутствует законодательство о самозанятых. Также нет и точного определения, чем именно может или не может заниматься самозанятый. Среди самых распространённых услуг, оказываемых самозанятыми: производство и продажа пищевой продукции; ремонт автомобилей; cтроительные работы; частные репетиторы, фотографы, таксисты.

Как мы все знаем с 1 июля 2020 года по поручению президента России Владимира Путина в Якутии был введен налоговый режим для самозанятых граждан. По данным Федеральной налоговой службы России за прошедшие пять месяцев количество зарегистрированных самозанятых в Якутии превысило более 3,7 тысячи человек. Стоит отметить, что плательщики налога на профессиональный доход являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь. Также cамозанятые граждане формируют свою пенсию самостоятельно. В отличие от индивидуальных предпринимателей, они не обязаны делать отчисления в Пенсионный фонд, но, в целях формирования будущей пенсии, могут подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать страховые взносы. Самозанятый гражданин может одновременно быть наёмным сотрудником, трудясь в какой-либо организации по договору, а в выходные работая на себя в качестве самозанятого.

24 ноября председатель «Единой России» Дмитрий Анатольевич Медведев в ходе партийного совещания по обсуждению мер по развитию социально-трудового законодательства предложил законодательно закрепить понятие самозанятых. Мы поддерживаем идею Дмитрия Анатольевича и считаем принятие отдельного закона о самозанятых крайне нужным и важным решением, так как сейчас эта категория самозанятых описана только в налоговом законодательстве. Принятие отдельного закона о самозанятых принесет пользу всем: определит само понятие «самозанятые», их права, возможности, гарантии и отношения в трудовой сфере. Надеемся, что закон разграничит самозанятых и наемных работников, исключит недобросовестных работодателей, которые переводят наемных сотрудников в статус самозанятых, чтобы не платить подоходный налог и платежи во внебюджетные фонды, лишая таких работников социальных гарантий.