Самовольное подключение газа – угроза безопасности жизни!

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⠀⠀Только за 10 месяцев 2022 года специалистами УГРС АО «Сахатранснефтегаз» выявлено порядка 50 случаев самовольного вмешательства в газовые сети и оборудование. Это и замены бытового газового оборудования, приборов учета газа, срыв пломбы, самовольное подключение дополнительных объектов без согласования с поставщиком. Всё это не только грубое административное правонарушение и может грозить крупными штрафными санкциями в размере 100 тысяч рублей, но в первую очередь угроза жизни и здоровью граждан, а также объектам инфраструктуры.

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⠀⠀Для исключения таких опасных ситуаций, специализированные бригады работников компании «Сахатранснефтегаз» систематически ведут работу по выявлению самовольного подключения объектов к газоснабжению.

⠀⠀⠀Но некоторые собственники препятствуют бригадам УГРС производить проверку объектов, ограждая устройства внутри своих территорий. В таких случаях происходит отключение от системы газоснабжения с внешней стороны с помощью сварки, земляных работ и тяжелой техники. Собственник объекта, который не обеспечил доступ, будет обязан оплатить за земляные и сварочные работы по отключению и подключению газоснабжения, только после оплаты задолженности и работ будет произведено подключение объекта к газоснабжению.

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⠀⠀В целях обеспечения безопасности «Сахатранснефтегаз» призывает не производить самостоятельно замену газового оборудования, а привлечь для этого специализированную организацию. Кроме этого, не надо самовольно подключать объекты к газовой сети, отключенного по задолженности: срыв пломбы поставщика, самовольное подключение к сети газоснабжения – прямое нарушение договорных условий, к таким физическим лицам применяются суровые меры воздействия, такие как отключение от системы газоснабжения.

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