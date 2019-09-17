«Самострой» по ул. Красильникова, 4/3 остался без газа

Окружная администрация информирует жильцов дома по адресу по ул. Красильникова, 4/3, а также общественность города о ситуации с подключением к газоснабжению дома с началом отопительного сезона. Согласно поступившему в Окружную администрацию 10 сентября 2019 г. письму от УГРС АО «Сахатранснефтегаз», предприятие отказывается подключить данный объект к газоснабжению.



Напомним, данный дом по ул. Красильникова, 4/3 является самовольной постройкой, возведенной без полученного в законном порядке разрешения на строительство, застройщик – Мартынова Н.Л. Дом был заселен гражданами, купившим долю в этом объекте в 2014-2015 гг., всего 32 квартиры.

В связи с незаконным статусом данной постройки, отсутствием разрешения на строительство и на ввод дома в эксплуатацию ресурсоснабжающая организация УГРС АО «Сахатранснефтегаз» отказывается, как сказано выше, давать разрешение на подключение к газоснабжению.



Предвидя данные события, руководство Окружной администрации еще в апреле 2019 года провело рабочее совещание с участием заинтересованных муниципальных и государственных структур, а также граждан, купивших недвижимость в указанном «самострое».

На рабочем совещании была рассмотрена текущая ситуация, сложившаяся с объектом по ул. Красильникова, 4/3. В ходе совместного обсуждения были выработаны решения, закрепленные соответствующим протоколом.



В частности, жильцам, учитывая, что построенные объекты (на совещании также обсуждались и другие незаконные постройки по ул. Красильникова) могут представлять собой угрозу жизни и здоровью граждан (многоэтажные объекты возведены в том числе из вторичных, бывших в употреблении строительных материалов) – рекомендовано в досудебном или судебном порядке расторгнуть договора и вернуть вложенные средства.

Застройщикам всех незаконных объектов, в т.ч., Мартыновой Н.Л. – рекомендовано пройти государственную экспертизу построенных объектов. Застройщиком, отметим, была проведена негосударственная экспертиза, ООО «Научно-производственное объединение «СтройКонсалтинг»», а кроме того, в рамках судебного разбирательства – ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс»».

Управлению государственного жилищного надзора по РС(Я) – провести осмотр указанного объекта на предмет соответствия строительным нормам, противопожарной безопасности и техническим регламентам, регулирующим строительство жилых многоквартирных домов.



17 июня 2019 г. Якутский городской суд отказал застройщику Мартыновой Наталье Леонидовне в признании права собственности на самовольную постройку ул. Красильникова, 4/3. Апелляционным определением от 21 августа 2019 г. решение оставлено в силе. В качестве основания суд указал, что также имеется право граждан, а, кроме того, отметил тот факт, что иск направлен на подмену установленного законом административного порядка получения разрешений на самовольную постройку. Суд также не принял во внимание результаты негосударственных экспертиз, в которых содержались формулировки «не создает угрозу, соответствует всем требованиям».



В данное время Окружная администрация совместно с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями ищет решение проблемы с незаконным домом, в котором проживают десятки людей, оставшиеся без тепла перед началом зимнего периода.