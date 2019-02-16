Самосовершенствование- секрет успеха компании «Камелек»

В наш век информационных технологий, когда все быстро меняется, каждый понимает, что повышение знаний и навыков каждого сотрудника успешного предприятия приобретает особенно важное значение.

Генеральный директор компании «Камелек» Ольга Григорьева, как опытный предприниматель, не упускает возможности обучаться самой, и давать знания своим коллегам. Сегодня три руководителя компании (продажа, маркетинг, производство) получили уникальную возможность стать слушателями семинара Игоря Мальцева «Система растущих продаж».

В течение дня один из ведущих экспертов страны по развитию бизнеса подробно рассказал и разъяснил пошаговый и последовательный план удвоения продаж.

Ольга Григорьева отметила:

Повышение квалификации сотрудников является неотъемлемой частью развития любого Бизнеса. Ведь, чтобы удержаться на рынке товаров и услуг необходимы компетентные сотрудники, ценящие каждого покупателя.

Каждый обучающий семинар действительно дает коллегам Ольги Григорьевой не только навыки и знания, но и уверенность в своих силах, а также повышает сервис и качество работы любимой жителями Якутии компании «Камелек».