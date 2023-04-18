18.04.2023
13:16
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Происшествия
Самоотверженная женщина ценой своей жизни спасла мужика
Лежит и ждет. На месте пожара в Якутске, где погибла бездомная девушка, осталась одинокая собака
Ночью 16 апреля в Якутске произошел пожар в бесхозном строении по улице Дзержинского. В огне погибла девушка 1990 года рождения. Совсем молодая, но уже без определенного места жительства.
Как рассказали жильцы соседнего дома, в этой постройке в последние годы жила пара бездомных. Не совсем дом, но они даже завели собаку. Девушка даже планировала посадить цветы.
Сейчас на пепелище свою погибшую хозяйку одиноко ждет собака. Что произошло той ночью? Выпивала ли она в компании? А может это криминал?
Корреспондент «КП — Якутия» наведался на место пожара, чтобы узнать ответы на эти вопросы.
Фото: KP.RU
Источник: КП-Якутия
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