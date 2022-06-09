Самолёты Sukhoi SuperJet поступят в единую дальневосточную авиакомпанию

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» на Форуме «ProДФО 2022» сообщил о том, что первые самолёты Sukhoi SuperJet поступят в парк созданной в регионе единой дальневосточной авиакомпании. Форум открылся в рамках ХI Дальневосточного Медиасаммита, стартовавшего 9 июня во Владивостоке.

По словам министра, основу авиационного парка созданного перевозчика, будут составлять самолёты отечественного производства. Это было основным условием, которое ставил Президент РФ Владимир Путин, по поручению которого создавалась авиакомпания. Перевозчик создаётся на базе авиакомпании «Аврора», он должен создать маршрутную сеть, которая обеспечить транспортную доступность самых отдалённых городов и посёлков Дальнего Востока.

Основу авиационного парка созданной авиакомпании должны составить борты Sukhoi SuperJet и региональный самолёт ИЛ-114, производство которого возобновили в России. Кроме того, в распоряжение единой дальневосточной авиакомпании поступят вертолёты, производство которых ведётся в Арсеньеве и в Улан-Удэ.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, введённые в отношении России санкции показали верность курса на использование отечественной техники. Чекунков сообщил, что в настоящий момент на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина расширяются производственные мощности по выпуску Sukhoi SuperJet. Кроме того, здесь же будет развёрнуто производство легкомоторного самолёта для местных авиалиний, который призван заменить зарубежную технику на внутриобластных рейсах.

Алексей Чекунков добавил, что строящиеся для дальневосточной авиакомпании самолёты будут комплектоваться отечественными двигателями. Как подчеркнул Чекунков, Минпромторг заверил о готовности российских заводов обеспечить выполнение этой задачи.

По словам участников дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей», транспортная доступность региона растёт с каждым годом.

В этом году Правительство России выделило 16,6 млрд рублей на реализацию программы субсидирование авиаперелётов на Дальний Восток и с Дальнего Востока в Европейскую часть страны. Программой могут воспользоваться сразу несколько льготных категорий граждан.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, во многом благодаря этой программе в прошлом году Приморье посетили почти 3 миллиона туристов. Губернатор выразил уверенность, что в этом году эта цифра существенно увеличится – программа получила высокую степень автоматизации, и теперь для того, чтобы льготники могли приобрести билеты по субсидируемым тарифам, не надо ехать в офисы авиакомпаний с документами, подтверждающими льготный статус – билетная программа интегрирована с государственными базами данных, и купить субсидируемые билеты можно через сайты перевозчиков.