27.07.2022
21:22
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Якутия

Самолёты Бе-200 уже тушат лесные пожары в Усть-Майском улусе

Прибывшие сегодня днём в Якутск для тушения природных пожаров и защиты населённых пунктов два самолёта Бе-200 МЧС России уже вылетели в Усть-Майский улус на тушение лесных пожаров. По состоянию на 16:00 часов 27 июля в Усть-Майском районе тушим пять лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 5 184 га. На тушении задействовано 446 человек и десять единиц техники. Самолёты направлены в Якутию по просьбе Главы республики Айсена Николаева для тушения пожаров в лесах Усть-Майского района, где сложилась наиболее сложная обстановка.

Видео ТАСС

Фото: Балабкина Breif
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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