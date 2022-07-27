Самолёты Бе-200 уже тушат лесные пожары в Усть-Майском улусе

Прибывшие сегодня днём в Якутск для тушения природных пожаров и защиты населённых пунктов два самолёта Бе-200 МЧС России уже вылетели в Усть-Майский улус на тушение лесных пожаров. По состоянию на 16:00 часов 27 июля в Усть-Майском районе тушим пять лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 5 184 га. На тушении задействовано 446 человек и десять единиц техники. Самолёты направлены в Якутию по просьбе Главы республики Айсена Николаева для тушения пожаров в лесах Усть-Майского района, где сложилась наиболее сложная обстановка.

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