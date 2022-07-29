29.07.2022
10:58
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Якутия

Самолёт-амфибия будет тушить пожары в Мирнинском районе

Сегодня самолёт-амфибия Бе-200 будет работать на территории Мирнинского района, затем его сменит вертолёт Ми-26.

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, в первую очередь дополнительная авиация и силы будут направлены на тушение пожаров вблизи населённых пунктов. Это Арылах Мирнинского района, Ботулу Верхневилюйского района, Крестях и Нахара Сунтарского района, Налимск Среднеколымского района, где пожары действуют в 10 км от населённых пунктов.

За прошедшие сутки ликвидировали 8 лесных пожаров. В настоящее время всего действует 107 лесных пожаров на территории 16 районов и 2 пожара на землях иных категорий.

Увеличено количество сил и средств, задействованных в тушении и авиапатрулировании. Сейчас это 1 320 человек и 128 единиц техники.

Из-за высокой температуры и сухих гроз сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах. В западных районах и вилюйской группе температура воздуха достигает 40 градусов.

С начала августа ожидается уменьшение прироста показателя пожароопасности до 1-2 класса.

На территории республики продолжает действовать режим ЧС.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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