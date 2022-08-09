Происшествия
Самолеты-зондировщики сегодня работают в Усть-Майском районе
Самолёты-зондировщики Ан-26 «Циклон» и ЯК-42Д сейчас работают на территории Усть-Майского района, где тушат 4 лесных пожара. В район также направили дополнительную технику и специалистов из других регионов.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, два пожара в Усть-Майском уже локализованы и вечером будет ликвидированы,угрозы населённым пунктам в районе нет. При этом сохраняется высокая ветровая нагрузка, что может привести к разрастанию огня. В связи с этим, в район направлены дополнительные силы и средства.
Сообщается, что в район прибыли 38 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохраны из Бурятии.
Всего в республике действует 41 лесной пожар на территории 10 районов. За прошедшие сутки ликвидировали 6 пожаров.
Сейчас на тушении и авиапатрулировании задействовано 690 человек и 35 единиц техники.
По состоянию на 9 августа в Алданском, Усть-Майском, Томпонском районах сохраняется чрезвычайно высокий 5 класс пожароопасности леса, в Таттинском районе – высокий 4 класс.
На территории республики продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера.
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