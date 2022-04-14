Самолеты Бе-200 будут базироваться в Якутии с начала пожароопасного сезона

Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России будут базироваться в Якутии в пожароопасный сезон. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников по итогам встречи с заместителем главы МЧС России Ильей Денисовым.

«Илья Павлович Денисов поддержал наши предложения по базированию и применении авиации в пожароопасный сезон. Могу сказать, что в Якутии уже с начала пожароопасного сезона будут базироваться ВС Бе-200 МЧС России для тушения лесных пожаров», — сказал он.

Также Садовников сообщил, что предложения по применению авиации МЧС России в пожароопасный сезон поддержал также руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Глава Рослесхоза отметил необходимость заключения договоров на использование самолетов-амфибий Бе-200 ЧС за счет средств федерального бюджета.

Напомним, что в этом году на мероприятия по охране лесов от пожаров в федеральном и республиканском бюджетах предусмотрено 2,6 млрд рублей. В частности, около 418 млн рублей пойдет на непосредственно тушение, что больше заложенных в прошлом году средств почти в 4 раза.

Из этих средств порядка 160 млн будет направлено на привлечение 23 воздушных судов с 559 летными часами. Конкурсные процедуры проведены, все контракты уже заключены.

Кроме того, дополнительные средства заложены на авиационное патрулирование. На эти мониторинг будет привлечено 27 воздушных судов по 37 маршрутам с 4 965 лётными часами, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.