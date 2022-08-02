Самолет, за которым сейчас следит весь мир…

Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, сообщает Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников, сообщает тгк Китай — Николай Вавилов.

Аккаунт приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчётная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System) между пилотами самолета с позывным SPAR19 и наземной службой. Автор записи комментирует: «Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании «свой-чужой», также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй».

Тем временем пока самолет с Нэнси Пелоси неумолимо приближается к берегам Тайваня, в здании Законодательного юаня в Тайбэе уже расстелили Красную ковровую дорожку, в ожидании, что Пелоси может прибыть сегодня вечером, тгк Дробницкий.