Самолет SSJ-100 «Василий Манчаары» на Международном авиафоруме

27 августа в подмосковном Жуковском начал работу Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019». Один из ведущих крупнейших авиафорумов мира будет проходить до 1 сентября.

На салоне «МАКС-2019» представлены передовые достижения гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии. Участникам и потенциальным покупателям предложена насыщенная деловая программа.

В работе «МАКС-2019» принимает участие руководство Республики Саха (Якутия), авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Делегацией республики запланированы подписания соглашений и встречи с ведущими авиастроительными компаниями России. Одним из ключевых событий программы работы делегации станет передача авиакомпании «Якутия» самолета SSJ-100, носящего имя якутского национального героя Василия Манчаары.

Любители авиации смогут увидеть летную программу и множество других интересных мероприятий в дни массовых посещений — с 30 августа по 1 сентября.

В этом году на авиасалоне будут представлены более 200 воздушных судов, в том числе и самолет SSJ-100 «Василий Манчаары». Также свое мастерство покажут «Русские Витязи», «Соколы России», «Стрижи» и другие пилотажные группы.

Приглашаем якутян на грандиозный авиационный праздник! С информацией о билетах, часах работы авиасалона и другими организационными вопросами можно ознакомиться на официальном сайте https://aviasalon.com