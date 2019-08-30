30.08.2019
12:07
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Происшествия

Самолет совершил вынужденную посадку в Якутии

В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация о вынужденной посадке Ан-2, принадлежащий ООО «Авиаспектр», сообщили ЯСИА в ведомстве.

Было установлено, что 30 августа с местности Ус-Хатын города Якутска по маршруту села Суордах Верхоянского района вылетел Ан-2, принадлежащий частной компании.  На борту находились пять человек (два члена экипажа, три пассажира).

Примерно в 400 км от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района. К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии» из поселка Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пассажиров. Информация уточняется.

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://ysia.ru/an-2-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-vozle-ozera-silyan-kyuel-v-yakutii/
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