Самолет совершил вынужденную посадку в Якутии

В Главное управление МЧС России по Якутии поступила информация о вынужденной посадке Ан-2, принадлежащий ООО «Авиаспектр», сообщили ЯСИА в ведомстве.

Было установлено, что 30 августа с местности Ус-Хатын города Якутска по маршруту села Суордах Верхоянского района вылетел Ан-2, принадлежащий частной компании. На борту находились пять человек (два члена экипажа, три пассажира).

Примерно в 400 км от точки вылета самолет совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района. К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии» из поселка Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пассажиров. Информация уточняется.