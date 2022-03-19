19.03.2022
17:12
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Происшествия

Неисправный самолет из Якутска успешно приземлился в Шереметьево!

Самолет из Якутска с неисправностью тормозной системы успешно приземлился в Шереметьево. По словам источника ТАСС, у летевшего из Якутска Airbus была неисправность тормозной системы передней стойки. «Самолет совершил посадку в 10:52 мск», — сказал собеседник агентства.

Речь о рейсе Аэрофлота SU 1751, вылетевшем из Якутска в 10:05.

Фото: Sakhalife
Источник: ТАСС
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