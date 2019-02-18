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18 февраля 2019, 16:15
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Самолет Ил-114-300 может заменить в Якутии устаревшие «Антошки»

Самолет Ил-114-300, оснащенный современной авионикой может заменить импортные самолеты подобного класса и устаревшие Ан-24 и Ан-26. Вопросы по надежности, удобства и безопасности пассажиров, а также особенности технической и летной эксплуатации обсудили представители АК «Полярные авиалинии», Постпредства Якутии при президенте и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», сообщают в пресс-службе АК «Полярные авиалинии».

Наряду со стандартной компоновкой на 68 мест, также разработан вариант на 50 мест с расширением багажного отсека, который наиболее эффективен в условиях региона. Также были продемонстрированы технические решения для эксплуатации отечественного самолета Ил-114 в условиях республики, который приспособлен совершать взлет и посадку с грунтовых аэродромов.

Главный конструктор Ил-114 «Объединенной авиастроительной корпорации» Михаил Алексеев информировал, что планируется в 2019 году произвести опытный образец воздушного судна, в 2021 году завершить сертификацию самолета, с 2022 года довести промышленное производство до 12 самолетов в год.

Вместе с проектом модернизации самолета Ил-114 разрабатывается также система послепродажного обслуживания и обучения экипажа. Планируется организация центра технического обслуживания в Красноярске, который географически находится в центре страны и доступен для авиакомпаний западного и восточного регионов. В Якутске может находиться региональный центр для технического обслуживания эксплуатируемых в республике воздушных судов.

По итогам встречи достигнута договоренность о возможности подготовки и подписании соглашения с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» о сотрудничестве по вопросам производства, поставок, обучения экипажа, послепродажного обслуживания регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/samolet-il-114-mozhet-zamenit-ustarevshie-an-24-i-an-26-v-yakutii
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