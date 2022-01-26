26.01.2022
21:18
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Экология

Самолет для вызова осадков с мая будет работать в Якутии

Об этом в ходе эфира передачи «Прямой разговор» на телеканале Россия-24 сообщил глава республики Айсен Николаев.

Предложение регионального правительства по приобретению оборудования по искусственному вызыванию осадков на базе «Полярных авиалиний» было поддержано представителями федеральных органов власти в ходе недавнего визита в республику министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Инициатива республики была поддержана. Сейчас отрабатываем вариант, по которому уже с мая на территории Якутии будет работать самолет для искусственного вызывания осадков. Летать на нем пока будут экипажи,  привлеченные из  центральной России.  В перспективе считаю, что такие экипажи у нас тоже должны быть подготовлены, и такая техника должна быть уже полностью в собственности республики», — сказал Айсен Николаев.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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