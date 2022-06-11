Самолет Циклон приступил к вызыванию дождей в Якутии

Специалисты летно-производственного отдела ФБУ «Авиалесоохрана» приступили к работам по искусственному вызыванию осадков на территории Якутии.

Вчера, 10 июня, они работали в Олекминском и Алданском районах. Для проведения таких работ ФБУ «Авиалесоохрана» использует специальный самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов с йодистым серебром. Пуск пиропатронов проводится в верхнюю часть переохлажденной облачной системы, где под воздействием йодистого серебра инициируется процесс образования осадков.



Работы проводятся по решению Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров в связи с обращением Правительства Республики Саха(Якутия). А самолёт-зондировщик Ан-30 для искусственного вызывания осадков, привлечённый Правительством РС(Я) по контракту с Росгидрометом, вчера работал на территории заречных районов для снижения пожарной опасности. тгк @YakutiaOpershtab