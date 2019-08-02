Самолет Бе-200 починен и вылетает на тушение пожаров в Усть-Алдане

Сегодня СМИ сообщили, что самолет Бе-200 не смог продолжить работы в Якутии по тушению лесных пожаров из-за поломки. Самолет прилетел из Хабаровска. Поломка произошла в системе сброса жидкости.

По данным SakhaLife, сейчас самолет Бе-200 полностью починен и сразу вылетает на тушение пожаров в Усть-Алданский улус.

Напомним, что 1 августа глава Якутии ввел в республике режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Так же масштабно горят леса в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области и Бурятии.