02.08.2019
15:34
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Происшествия

Самолет Бе-200 починен и вылетает на тушение пожаров в Усть-Алдане

Сегодня СМИ сообщили, что самолет Бе-200 не смог продолжить работы в Якутии по тушению лесных пожаров из-за поломки. Самолет прилетел из Хабаровска. Поломка произошла в системе сброса жидкости.

По данным SakhaLife, сейчас самолет Бе-200 полностью починен и сразу вылетает на тушение пожаров в Усть-Алданский улус.

Напомним, что 1 августа глава Якутии ввел в республике режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Так же масштабно горят леса в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области и Бурятии.

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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