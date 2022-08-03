03.08.2022
21:40
187
Якутия
Самолет Бе-200 ЧС тушил пожар в Нюрбинском районе
На территории республики продолжают работать самолеты-амфибии. В последние дни Бе-200 ЧС были привлечены в тушении пожара вблизи села Арылах Мирнинского района, где пожар угрожал населенному пункту. Но сейчас там проводятся работы по прокладке минерализованной полосы и опашке, и один Бе-200 ЧС сегодня тушил пожар уже в Нюрбинском районе, второй находится на дежурстве. Помимо Бе-200 ЧС, в тушении пожаров в Якутии задействовано 16 вертолетов Ми-8 с водосливным устройством. А на авиапатрулировании находятся 13 воздушных судов. Тем временем, в регионе продолжается эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Однако, самолеты-зондировщики сегодня не вылетали из-за обильных осадков. тгк @YakutiaOpershtab
Фото: тгк @YakutiaOpershtab
Источник: тгк @YakutiaOpershtab
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2022
0
76
03.08.2022
0
69
03.08.2022
0
290
03.08.2022
0
102
03.08.2022
0
130
03.08.2022
0
499
03.08.2022
0
159
03.08.2022
0
90
03.08.2022
Лучший комментарий
2
1039
03.08.2022
1
479
03.08.2022
0
456
03.08.2022
0
146
03.08.2022
0
1264
03.08.2022
0
1159
03.08.2022
0
409
03.08.2022
0
341
03.08.2022
0
225
03.08.2022
0
1074
03.08.2022
0
288
03.08.2022
0
246
03.08.2022
1
2077
03.08.2022
0
444
03.08.2022
0
207
03.08.2022
0
1003
03.08.2022
0
316
03.08.2022
1
194
03.08.2022
0
1064
03.08.2022
0
602
03.08.2022
0
918
03.08.2022
0
1213
03.08.2022
0
842
03.08.2022
0
348
03.08.2022
0
924
03.08.2022
0
467
03.08.2022
0
267
03.08.2022
0
229
03.08.2022
0
289
03.08.2022
0
335
03.08.2022
0
349
03.08.2022
0
257
03.08.2022
0
259
03.08.2022
1
741
03.08.2022
0
266
03.08.2022
0
228
03.08.2022
0
426
03.08.2022
2
1047
03.08.2022
0
821
03.08.2022
0
507
03.08.2022
0
433
03.08.2022
0
618
03.08.2022
0
412
03.08.2022
0
426
03.08.2022
0
232
03.08.2022
0
229
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
21083
30.07.2022
0
15596
02.08.2022
5
12603
02.08.2022
5
10142
29.07.2022
1
8672
30.07.2022
0
7317
31.07.2022
0
7216
02.08.2022
0
6842
Добавить комментарий