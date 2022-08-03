Самолет Бе-200 ЧС тушил пожар в Нюрбинском районе

На территории республики продолжают работать самолеты-амфибии. В последние дни Бе-200 ЧС были привлечены в тушении пожара вблизи села Арылах Мирнинского района, где пожар угрожал населенному пункту. Но сейчас там проводятся работы по прокладке минерализованной полосы и опашке, и один Бе-200 ЧС сегодня тушил пожар уже в Нюрбинском районе, второй находится на дежурстве. Помимо Бе-200 ЧС, в тушении пожаров в Якутии задействовано 16 вертолетов Ми-8 с водосливным устройством. А на авиапатрулировании находятся 13 воздушных судов. Тем временем, в регионе продолжается эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Однако, самолеты-зондировщики сегодня не вылетали из-за обильных осадков. тгк @YakutiaOpershtab