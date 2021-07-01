Самолет авиакомпании «Якутия» получил повреждения фюзеляжа

Сегодня, 1 июля самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс №456 по маршруту Краснодар – Новосибирск – Якутск в штатном режиме совершил посадку в аэропорту г. Якутск.

По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта), сообщает пресс-служба авиакомпании.

В соответствии с авиационными правилами создана комиссия по расследованию данного события. О конечном результате проверок авиакомпания уведомит позже.

В связи с проведением реконструкции искусственной взлетно – посадочной полосы №2 аэропорта г. Якутск полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП. На сегодняшний день из-за данных ограничений авиакомпания эксплуатирует 3 единицы Boeing 737-700 и 3 единицы Dash Q-300. В связи с ограниченными техническими возможностями авиакомпании, в случае сбоя в расписании по техническим условиям и по другим причинам, возможен сбой по цепочке рейсов авиакомпании.

В связи с этим информируем пассажиров, что рейсы Якутск – Владивосток, Якутск – Иркутск, Якутск – Санкт-Петербург, Якутск – Москва, Якутск – Хабаровск будут выполняться с задержками.