Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости

В четверг самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Батагай Верхоянского района республики, вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости в связи с лесными пожарами, сообщил телеканалу «Якутия 24» пассажир рейса.
«Изменилось направление ветра, дым мешал полету, и спустя полчаса полета командир принял решение вернуться в Якутск», — сообщил пассажир.
Рейс перенесен на пятницу. Согласно онлайн-табло аэропорта «Якутск», вылет состоится в 06:15.
В Верхоянском районе тушат лесные пожары на 375 га.
Ранее рейс из Магана в Оймякон был перенесен из-за сильных дождей в Оймяконском районе.