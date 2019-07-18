Самолет Ан-24 в Батагай вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости

В четверг самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Батагай Верхоянского района республики, вернулся в Якутск из-за ухудшения видимости в связи с лесными пожарами, сообщил телеканалу «Якутия 24» пассажир рейса. «Изменилось направление ветра, дым мешал полету, и спустя полчаса полета командир принял решение вернуться в Якутск», — сообщил пассажир. Рейс перенесен на пятницу. Согласно онлайн-табло аэропорта «Якутск», вылет состоится в 06:15. В Верхоянском районе тушат лесные пожары на 375 га. Ранее рейс из Магана в Оймякон был перенесен из-за сильных дождей в Оймяконском районе. Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/samolet-an-24-v-batagaj-vernulsya-v-yakutsk

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