Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии — возбуждено уголовное дело❗

21.06 в 06.20 (мск) ГУ МЧС России по Р. Саха (Якутия) поступила информация о том, что воздушное судно Ан-2 не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный». Установлено, что самолёт вылетел в 06.30 (якт) 21.06 по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. В 09.00 (якт) воздушное судно должно было произвести посадку на площадке «Вертикальный», но в назначенное время не прибыло и пропало с радаров. На борту по предварительным данным находятся 3 человека — 2 члена экипажа, 1 пассажир и 1 тонна груза.

В готовности для проведения поисковых работ запланированы самолёт Ан-26 и вертолет Ми-8 а/к «ПАЛ».

Обновление: В связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-2 в Республике Саха (Якутия) следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-2 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Предварительно установлено, что 21 июня 2022 года в 06 часов 30 минут по местному времени самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг.

В 09 часов 30 минут воздушное судно в место назначения не прибыло и до настоящего времени его местонахождение и находящихся на борту самолета людей не известно.

В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.