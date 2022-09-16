Самой большой школе Якутии могут присвоить имя Василия Филиппова

Самой большой школе Якутии, которая сегодня строится в микрорайоне «Прометей» столицы республики, может быть присвоено имя Василия Филиппова. Об этом сообщили на оргкомитете по увековечиванию памяти общественно-политического деятеля, учёного, организатора науки и высшего образования, которое возглавляет первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

Объект строится по нацпроекту «Образование». В 3-этажной школе общей площадью 13 070,876 кв. метров будут обучаться 990 учеников (33 класса по 30 детей).

«Это одна из лучших школ в Якутии. Здесь будут классы математического и инженерного направлений, для развития которых в свое время очень многое сделал Василий Васильевич. Думаю, что присвоение его имени именно этой школе является самым верным шагом, и мы все это поддерживаем и вынесем на рассмотрение комиссии», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Также имя Василия Филиппова планируют присвоить инженерно-техническому институту СВФУ им. М.К. Аммосова, где он был деканом. Там же оборудовать именную лабораторию, а также учредить премию для студентов.

Его имя хотят присвоить и улусной гимназии Горного района, где родился Василий Филиппов.

Кроме того, его именем планируют назвать одну из улиц города Якутска, а также несколько улиц в наслегах Горного района.

В столице республики на территории Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН откроют сквер им. Василия Филиипова. А на фасаде дома, где он проживал, установят мемориальную доску.

Доктор технических наук, профессор, депутат Ил Тумэна II и III созывов, член-корреспондент Российской академии наук, президент Академии наук Якутии Василий Васильевич Филиппов ушел из жизни 31 мая 2022 года.

Он родился 1 апреля 1951 года в селе Мытах Горного района ЯАССР. В 1973 году окончил факультет промышленного и гражданского строительства Московского инженерно-строительного института (МИСИ), а в дальнейшем — аспирантуру.

С 1973 по 1998 годы работал в Якутском государственном университете, пройдя путь от лаборанта до декана инженерно-технического факультета и ректора (1991—1998). В 1997 году избран членом-корреспондентом РАН.

С 1998 по 2003 годы — председатель Палаты республики Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

С 1993 года — действительный член Академии наук РС(Я), с 1994 по 2001, с 2003 по 2008 годы — президент Академии наук РС (Я).

С 2008 по 2011 годы — заместитель директора по науке Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

С 2012 года — советник председателя правления ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 2019 год – и.о. президента Академии наук РС(Я).

С 2020 года – президент Академии наук РС(Я).

Автор 148 опубликованных научных работ, в том числе 8 монографий, 3 учебников, 3 учебных пособий.