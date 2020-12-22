Самоизоляция увеличила потребление электроэнергии населением – Якутскэнерго

2020 год стал нехарактерным в плане отпуска электроэнергии, сообщил журналистам генеральный директор «Якутскэнерго» Алексей СТРУЧКОВ в ходе делового завтрака в понедельник.

Затяжная теплая осень сказалась на потреблении электроэнергии. Алексей Александрович, сам родом из Заречья, вспомнил, что во времена его детства переправа через Лену закрывалась уже в 10-ых числах октября. А нынче она работала еще в конце ноября. Это показатель теплой осени и, как следствие, меньшего, чем обычно потребления электроэнергии.

Но наибольшую роль сыграла, естественно, пандемия. Отвечая на вопрос SakhaLife, гендиректор «Якутскэнерго» отметил, что да, действительно частное потребление электроэнергии несколько возросло.

— Конечно, когда целями днями сидишь дома, у хозяек возникает желание и постирать, и пирог испечь, и это понятно. Многие якутяне работают онлайн, учатся, а значит чаще заряжают гаджеты. Поэтому мы отмечаем некоторое увеличение частного потребления электроэнергии в сравнении с уровнем прошлого года. Если точнее, то рост потребления электроэнергии населением за время пандемии составил 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в целом, предприятие терпит убытки. Потому что значительно сократилось потребление электроэнергии промышленными предприятиями, часть из которых уходила на карантин. И это не учитывая все другие проблемы – неплательщиков, процесс выравнивая тарифов и так далее, — отметил генеральный директор «Якутскэнерго».