Самоизоляция приучила якутян к электронным услугам

Непростая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, застала многих врасплох, и в связи с этим потребность граждан в получении электронных услуг заметно возросла. Удаленное оформление услуг стало не просто требованием современности, а необходимостью.

Когда резко встал вопрос о том, как гражданам продолжать получать услуги, при этом сохранять режим самоизоляции и минимизировать контакты, на помощь пришли портал государственных услуг gosuslugi.ru и региональный портал e-yakutia.ru.

С начала введения режима повышенной готовности на территории Якутии, потребность в получении электронных услуг возросла в два раза в сравнении с прошлым годом. За 1 полугодие 2020 года на портале «Госуслуг» было зарегистрировано 789 387 обращений, а на региональном портале e-yakutia.ru 35 913 обращений.

Детские пособия, социальные выплаты, справки, выписки, разрешения, лицензии, паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, регистрация брака и другие услуги доступны сегодня к оформлению в электронной форме.

Электронное оформление услуг обладает рядом преимуществ:

— отсутствие необходимости посещения пунктов приема документов;

— экономия времени – часть услуг можно получить онлайн;

— скидка 30% при оплате госпошлин на портале «Госуслуг».

Напоминаем, для получения доступ к электронным услугам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг». Подтвержденная учетная запись откроет доступ не только к порталу «Госуслуг», но станет ключом к сайтам ПФР – pfrf.ru, ФНС России – nalog.ru, «Работа в России» — trudvsem.ru, «Дальневосточный гектар» — надальнийвосток.рф, ФСС – fss.ru и т.д.

Подтвердить или восстановить доступ к личному кабинету (в случае потери данных) можно самостоятельно с помощью популярных банковских приложений: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, ПочтаБанк, или в одном из Центров обслуживания. Ознакомиться с полным списком Центров обслуживания Вы можете на портале «Госуслуг» по ссылке https://map.gosuslugi.ru/co