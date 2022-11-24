Самое сильное падение спроса на новостройки в стране — в Якутии!

В 31 регионе России спрос на новостройки по сравнению с началом года упал более чем на 50%. В целом снижение было зафиксировано в 73 регионах. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили аналитики портала ЕРЗ.РФ.

Динамика спроса оценивалась по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Росреестре. Эксперты сравнили данные первого квартала 2022 года со средним значением за второй и третий кварталы, чтобы приблизительно оценить изменение спроса до 24 февраля и после. В исследовании учтены 85 регионов.

Самое сильное падение спроса

Согласно расчетам аналитиков ЕРЗ.РФ, за анализируемый период сильнее всего спрос на новостройки упал в Якутии — на 88%. Если в первом квартале в регионе было заключено 4,9 тыс. ДДУ, то во втором — 1 тыс., а в третьем — 194.

На втором месте оказалась Магаданская область со снижением на 83%. Такая цифра объясняется низкой базой. В первом квартале здесь было зарегистрировано всего три ДДУ, во втором — ни одного, в третьем — один. Тройку лидеров замыкает Тульская область с 74%-ным падением спроса. В первом квартале здесь было зарегистрировано около 2,2 тыс. сделок в новостройках против 534 и 624 во втором и третьем кварталах соответственно.

Спрос на новостройки за анализируемый период увеличился только в шести субъектах. Сильнее всего он вырос в Чечне — на 200%. Высокая динамика объясняется единичными сделками с новым жильем в регионе. В первом квартале здесь было зарегистрировано четыре ДДУ, во втором — семь, а в третьем — 17.

Далее идет Бурятия с динамикой в 127%. Если в первом квартале здесь было заключено 512 сделок с новостройками, то во втором — 530, а в третьем — 1,7 тыс. Тройку лидеров замыкает Калмыкия с ростом в 108%. В первом квартале здесь было заключено 65 ДДУ, во втором — 147 ДДУ, а в третьем — 123 ДДУ.

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