Самое ожидаемое событие Строительного округа Якутска началось

С 10 марта на территории Строительного округа города Якутска проходит комплексный субботник в рамках трехмесячника по санитарной очистке. Уборку санточек, вывоз ТКО и МБО планируется завершить в течение двух дней. На месте ход работ проконтролировал исполняющий обязанности главы города Роман Сорокин.

В работах задействованы спецтехника АО «Якутдорстрой», АО «Теплотехника», МУП «Жилкомсервис», ООО «Якутскэкосети», работники УК «Юнион» и Управления Строительного округа.

Как сообщили в Управлении Строительного округа, в первый день на субботнике отработали 28 человек, использованы 4 самосвала, 2 погрузчика, 3 передвижные паровые установки и бункер, предоставленный регоператором ТКО.

«Сегодня была запланирована пропарка 6 выгребных ям, но успели отогреть 10 ям, то есть 83 % от двухдневного плана, по Жорницкого, 19, 27, Пионерская, 10, 16, 17, 41, Семена Данилова, 2/2, 10, Якутская, 35, Халтурина, 65. Попутно пропарены наружные сети водоотведения многоквартирного дома по Пионерской, 8/1, и устранена течь в элеваторном пункте», — сообщил заместитель руководителя по ЖКХ Управления Строительного округа Артем Артемьев.

Также вывезены мерзлые бытовые отходы с санитарных точек по ул. Клары Цеткин, 14/1, ул. Рыдзинского, 11, ул. Халтурина, 65, ул. Пионерская, 32, 46, ул. Якутская, 63, ул. Космонавтов, 15.

За первый день вывезено 302 кубометра ТКО и МБО. Работы по санитарной очистке территории продолжаются.