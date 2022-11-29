Самое масштабное дело об отмывании чиновниками Якутии бюджетных денег

В Якутском городском суде сегодня, 29 ноября, продолжилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела Фонда развития предпринимательства Якутии, руководителем которого являлась Татьяна Коломицына. По делу проходит семь человек, в том числе заместитель руководителя фонда – Лена Платонова, а также сын Коломицыной – Максим, который был участником преступного сообщества, организованного матерью.

Татьяна Коломицына обвиняется по пяти статьям УК РФ – мошенничество, коммерческий подкуп, отмывание денежных средств с использованием служебного положения, отягощенное особо крупным размером и организацией преступного сообщества. У других обвиняемых статей поменьше. Лену Платонову обвиняют по ст.159 ч.4 (мошенничество); ст.204 ч.7 п.п.а,г (коммерческий подкуп); ст.210 ч.2 УК РФ (организация преступного сообщества), ей не вменяют вину в непосредственном оформлении фиктивных юридических лиц и незаконной легализации денег. Этим занимались другие члены группы Коломицыной — Георгий Бравин, Владимир Дегтярев, Максим Коломыцин, Андрей Масляков, Борис Холодков, которым предъявлены соответствующие обвинения.

Статьи тяжелые, по некоторым предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы. Свидетелей на судебном процессе много, так как обвиняемые привлекли десятки случайных людей для оформления фиктивных ИП и получения на них кредитов от Фонда предпринимательства Якутии. В рассмотрении этого уголовного дела, который ведет судья Якутского горсуда Людмила Николаева, участвует восемь адвокатов. Наверное, это самое масштабное дело по хищению чиновниками бюджетных средств в Якутии, причем направленных на реализацию нацпроекта и антиковидных мероприятий. Судебный процесс обещает быть долгим.

Напомним, что 57-летняя директор Фонда предпринимательства РС(Я) Татьяна Коломицына создала сообщество из 4-х организованных групп, каждая участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры во время пандемии. Она вовлекла своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, Коломицына непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации, сообщала пресс-служба МВД Якутии.

Заметим, что Татьяна Коломицына работала в государственных структурах по поддержки малого предпринимательства аж с 1993 года. Как чиновника ее многие знают в республике. Фонд поддержки предпринимательства РС(Я) был создан при Минпредпринимательства Якутии в 2006 году. Татьяна Коломыцина возглавляет Фонд с 2009 года, до этого два года была заместителем гендиректора Фонда. И вдруг выяснилось, что она организатор преступной группировки…

Средства выделялись Фонду из федерального и республиканского бюджетов для предоставления на возвратной основе займов малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям. Сообщники во главе с Коломицыной вовлекали неосведомленных граждан, не имеющих отношения к предпринимательству, оформляя на них фиктивные ИП и предприятия малого бизнеса.

Подставные лица

Как все происходило, рассказали сами фиктивные «бизнесмены» на видео, которое опубликовала пресс-служба МВД Якутии:

— Фактически все было оформлено на меня. Я был безработным, злоупотреблял алкоголем. Чтобы выглядел покультурнее, покупали мне одежду. Говорили: ты директор предприятия, держись уверенно. Я не видел три миллиона рублей, которые выдали по займу, мне дали мелкими тысяч 10…

— За 50 тысяч рублей открыл на свое имя ИП, по которому был получен кредит на сумму 3 миллиона рублей, оформили на меня дорогую машину. Стал поручителем на кредиты незнакомых мне граждан на 6 миллионов рублей, мне заплатили 25 тысяч.

— В 2019 году по просьбе знакомых оформлял на себя ИП, открывал счета, банковские карты, по которым проводились большие суммы денег. Займы должны были получить в Фонде развития предпринимательства. Передал около миллиона рублей. Таких, как я было около 15 человек.

Банковские карты

Следствие установило, что с июня 2017 по август 2020 года группа Коломицыной по поддельным документам оформила 66 фиктивных займов на выдачу денежных средств Фондом государственной поддержки на общую сумму свыше 177 млн. рублей. В последующем они легализовали эти средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Суд идет. Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря.